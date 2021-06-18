Seis dias após mal súbito no gramado, Eriksen tem alta médica na Dinamarca

Eriksen caiu no gramado durante partida da Eurocopa Crédito: Reprodução Instagram @chriseriksen8

Eriksen vai continuar o período de recuperação em sua residência. O jogador recebeu alta de uma operação bem-sucedida para a colocação de um cardioversor desfibrilador implantável (ICD, na sigla em inglês) em seu coração. O atleta também recebeu a visita dos seus companheiros da seleção dinamarquesa.

"A operação correu bem e estou indo bem, de acordo com as circunstâncias médicas. Foi muito bom ver os caras novamente depois do jogo fantástico que fizeram na noite passada. Não há necessidade de dizer que estarei torcendo por eles na segunda-feira contra a Rússia", escreveu o atleta em mensagem divulgada pela DBU.

O aparelho que Eriksen passou a utilizar solta uma descarga elétrica em caso de parada cardíaca e atua também como marca-passo. O aparelho envia impulsos elétricos quando a frequência cardíaca é muito lenta, com o objetivo de evitar uma doença. Além desta função, também pode tratar de um ritmo muito rápido de batimentos cardíacos.

Ainda não há informações se o dinamarquês vai poder voltar a atuar. Outros jogadores, como o holandês Daley Blind, conseguiram prosseguir com a carreira no esporte depois da implantação do aparelho, que permite controlar e regular o ritmo cardíaco.