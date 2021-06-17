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Tóquio 2021

Japão diminuirá restrições pensando em espectadores da Olimpíada

Medida incluiu nove regiões, incluindo Tóquio. Porém, serão mantidas algumas medidas, como limitar o número de espectadores em grandes eventos
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

17 jun 2021 às 18:32

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 18:32

Bandeira das Olimpíadas em Tóquio, Japão, após o anúncio de que o país vai sediar os jogos de 2020
Bandeira das Olimpíadas em Tóquio, Japão, após o anúncio de que o país vai sediar os jogos de 2021. Crédito: Divulgação / Comitê Olímpico Internacional
O Japão anunciou nesta quinta-feira (17) que amenizará as restrições de emergência contra o novo coronavírus em nove regiões, incluindo Tóquio, mas mantendo algumas medidas, como limitar o número de espectadores em grandes eventos, em meio aos temores de que a Olimpíada do mês que vem possa desencadear uma disparada de infecções.
O primeiro-ministro, Yoshihide Suga, pediu ao público japonês que acompanhe a Olimpíada pela televisão para evitar disseminar o vírus, dizendo que é crucial evitar qualquer repique de casos de Covid-19 nos Jogos, que devem começar em 23 de julho após serem adiados no ano passado.
“O importante é continuar com nossas diretrizes com um espírito de urgência para evitar a disseminação de infecções. Ao mesmo tempo, precisamos manter nossos esforços de vacinação para evitar o colapso do sistema médico”, declarou em uma coletiva de imprensa.
Mais cedo, Suga disse que as autoridades estão suspendendo o estado de emergência em nove áreas, mas que manterão medidas de “quase-emergência” em sete delas, inclusive a capital, até 11 de julho. O estado de emergência estava programado para terminar no domingo.
Segundo as medidas de “quase-emergência”, bares e restaurantes, que agora estão proibidos de servir álcool, poderão fazê-lo até as 19h se mantiverem precauções contra a Covid-19, mas as autoridades municipais podem escolher manter a proibição caso achem necessário. Os restaurantes continuam tendo que fechar às 20h.
“É importante realizar os Jogos de Tóquio de maneira segura e protegida, conter a disseminação de infecções durante o período e evitar a disseminação de infecções após os Jogos”, disse Suga. “Gostaria de pedir a todos que apoiem os atletas em casa, assistindo pela televisão”.
Segundo a imprensa japonesa, o Governo, que proibiu a presença de espectadores estrangeiros na Olimpíada, está cogitando permitir até 10 mil torcedores locais nos estádios durante o evento, postura alinhada a um plano endossado por especialistas de saúde para eventos na quarta-feira.
Pesquisas mostram que o povo japonês continua receoso com a possibilidade de a Olimpíada disseminar infecções, particularmente porque as taxas de vacinação ainda estão mais baixas do que em outros países ricos. Suga disse nesta quinta-feira que a vacinação de pessoas acima de 65 anos provavelmente será concluída até o final de julho.
Como o ritmo de declínio de novas infecções em Tóquio diminuiu nos últimos dias, alguns especialistas alertam para um repique provável e enfatizam a necessidade de reagir rapidamente por meio de novas restrições, ou até a reativação de um estado de emergência na capital, disse mais cedo o ministro da Economia, Yasutoshi Nishimura.

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