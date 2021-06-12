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Desespero

Jogador da Dinamarca cai desacordado durante partida da Eurocopa

Meia de 29 anos causou preocupação no fim do primeiro tempo de partida contra a Finlândia. Jogo chegou a ser suspenso pela Uefa

Publicado em 

12 jun 2021 às 14:31

Publicado em 12 de Junho de 2021 às 14:31

Jogador da Dinamarca cai desacordado em campo e companheiros de time se desesperam
Jogador da Dinamarca cai desacordado em campo e companheiros de time se desesperam Crédito: Reprodução/SporTV
O jogador dinamarquês Christian Eriksen, 29 anos, precisou ser reanimado por uma equipe médica com massagem cardíaca após sofrer um mal súbito e cair desacordado no gramado durante a partida de estreia de sua seleção na Eurocopa, neste sábado (12), contra a Finlândia.
Ele havia recebido a bola após uma cobrança de lateral, aos 42 minutos do primeiro tempo, quando desabou sozinho, causando prontamente o desespero dos atletas e torcedores presentes em Copenhague. Nas arquibancadas, muitos ficaram de costas para não ver a cena.
O atendimento no gramado durou cerca de 15 minutos.Em seguida, Eriksen foi retirado do campo pela equipe médica, que seguiu cercada pelos demais dinamarqueses. 
Eriksen deixou o estádio de olhos abertos e usando um balão de oxigênio. De acordo com as primeiras informações divulgadas pela Uefa, o jogador foi transferido para o hospital em situação estável. A federação dinamarquesa informou que ele está acordado e passando por exames.
O jogo chegou a ser suspenso pela Uefa, mas diante do pedido feito por jogadores de ambas as equipes, a instituição concordou em reiniciar a partida. Serão disputados os últimos quatro minutos do primeiro tempo e, em seguida, haverá um intervalo de 5 minutos, seguido do segundo tempo.
Muitos torcedores permaneceram no estádio, conforme orientação recebida para que pudessem receber informações sobre o estado de saúde de Eriksen, e vibraram após cada boa notícia que chegava depois da grande preocupação inicial.
Em um dos momentos de destaque das homenagens, a torcida da Dinamarca gritava "Christian" e a da Finlândia respondia com "Eriksen".
Eriksen, camisa 10 da seleção dinamarquesa caiu desacordado em campo
Eriksen, camisa 10 da seleção dinamarquesa, caiu desacordado em campo Crédito: UEFA/DIVULGAÇÃO
Camisa 10 da seleção, o meio-campista é um dos nomes mais conhecidos do futebol da Dinamarca. Revelado no Ajax (HOL), ele passou sete temporadas no Tottenham (ING) antes de chegar à Inter de Milão (ITA) em 2020. Na última temporada, ajudou sua equipe a conquistar o Campeonato Italiano após 11 anos.
Com informações do Globo Esportes (GE) e da Agência Folha. 

Atualização

12/06/2021 - 3:37
A reportagem foi atualizada com o estado de saúde do jogador e com a informação de que a partida havia sido retomada. 

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