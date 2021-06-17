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Futebol

Seleção da Eslováquia confirma primeiros casos de Covid-19 na Eurocopa

O técnico do time eslovaco, Stefan Tarkovic, informou que o zagueiro Denis Vavro e um membro da comissão técnica testaram positivo para o novo coronavírus
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 jun 2021 às 17:53

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 17:53

Eslováquia tem os primeiros casos de Covid-19 na Eurocopa
Eslováquia tem os primeiros casos de Covid-19 na Eurocopa Crédito: Reprodução @EURO2020
A seleção da Eslováquia confirmou nesta quinta-feira os primeiros casos de Covid-19 na Eurocopa, que está sendo disputada em 11 cidades-sede desde a sexta-feira da semana passada. O técnico do time eslovaco, Stefan Tarkovic, informou que o zagueiro Denis Vavro e um membro da comissão técnica testaram positivo para o novo coronavírus.
De acordo com o treinador, Vavro não apresenta sintomas e já foi isolado. Ele não explicou como está o colega da comissão técnica e não revelou seu nome. O resultado dos testes saíram na véspera da segunda partida da Eslováquia nesta Eurocopa, contra a Suécia. Os dois times vão se enfrentar nesta sexta, na cidade russa de São Petersburgo.
Os dois casos na equipe eslovaca marcam os primeiros positivos da nova doença durante a Eurocopa, que estava marcada para o ano passado, mas foi adiada para 2021 justamente em razão da pandemia.
Nesta competição, os torcedores já podem frequentar os estádios. Há até arenas com capacidade máxima disponível, caso da Arena Puskas, em Budapeste. No jogo entre a seleção da casa e Portugal, na terça, o estádio, com capacidade para 67,2 mil torcedores, estava quase lotada.
Pouco antes da abertura da Eurocopa, a seleção da Suécia revelou dois casos de covid, nos jogadores Dejan Kulusevski e Mattias Svanberg. Eles foram isolados e cortados da delegação sueca.

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