Copa do Brasil terá sorteio na terça para definir confrontos das oitavas

O Flamengo assegurou na quarta-feira (16) a última vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil. Com os 16 classificados já conhecidos, a definição dos confrontos da próxima fase ocorrerá na próxima terça-feira (22), às 16h (de Brasília).
O sorteio promete fortes emoções porque não há divisão por potes, método diferente do que foi adotado na edição passada. Ou seja, todos os classificados poderão se enfrentar, o que abre a possibilidade para a realização de vários clássicos.
Além do Flamengo, as oitavas do torneio terão ABC, Athletico-PR, Atlético-GO, Atlético-MG, Bahia, CRB, Criciúma, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Juazeirense (BA), Santos, São Paulo, Vasco e Vitória.
Além dos confrontos, serão definidos os mandos dos jogos. Na próxima fase, a Copa do Brasil também passará a ter árbitro de vídeo, tecnologia que não havia sido disponibilizada nas fases anteriores. A ausência de gol qualificado se mantém.
A competição ainda terá um novo sorteio, para definir os confrontos das quartas de final e o chaveamento até a decisão. Quem passar das oitavas levará mais R$ 3,45 milhões como premiação. O torneio ainda pagará R$ 7,3 mi aos semifinalistas, R$ 56 mi ao campeão e R$ 23 mi para o vice.