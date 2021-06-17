Copa do Brasil terá sorteio na terça para definir confrontos das oitavas

Gustavo Gómez marca, Palmeiras segura o Grêmio e abre vantagem na decisão da Copa do Brasil Crédito: Jogo ficou marcado pelo alto número de divididas fortes (Agência LANCE!

O Flamengo assegurou na quarta-feira (16) a última vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil. Com os 16 classificados já conhecidos, a definição dos confrontos da próxima fase ocorrerá na próxima terça-feira (22), às 16h (de Brasília).

O sorteio promete fortes emoções porque não há divisão por potes, método diferente do que foi adotado na edição passada. Ou seja, todos os classificados poderão se enfrentar, o que abre a possibilidade para a realização de vários clássicos.

Além do Flamengo, as oitavas do torneio terão ABC, Athletico-PR, Atlético-GO, Atlético-MG, Bahia, CRB, Criciúma, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Juazeirense (BA), Santos, São Paulo, Vasco e Vitória.

Além dos confrontos, serão definidos os mandos dos jogos. Na próxima fase, a Copa do Brasil também passará a ter árbitro de vídeo, tecnologia que não havia sido disponibilizada nas fases anteriores. A ausência de gol qualificado se mantém.