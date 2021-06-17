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Copa do Brasil

Copa do Brasil terá sorteio na terça para definir confrontos das oitavas

Sem divisão de potes, todas as equipes classificadas podem se enfrentar na próxima fase da competição, marcada para começar no próximo mês
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 jun 2021 às 16:35

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 16:35

Gustavo Gómez marca, Palmeiras segura o Grêmio e abre vantagem na decisão da Copa do Brasil
Gustavo Gómez marca, Palmeiras segura o Grêmio e abre vantagem na decisão da Copa do Brasil Crédito: Jogo ficou marcado pelo alto número de divididas fortes (Agência LANCE!
O Flamengo assegurou na quarta-feira (16) a última vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil. Com os 16 classificados já conhecidos, a definição dos confrontos da próxima fase ocorrerá na próxima terça-feira (22), às 16h (de Brasília).
O sorteio promete fortes emoções porque não há divisão por potes, método diferente do que foi adotado na edição passada. Ou seja, todos os classificados poderão se enfrentar, o que abre a possibilidade para a realização de vários clássicos.
Além do Flamengo, as oitavas do torneio terão ABC, Athletico-PR, Atlético-GO, Atlético-MG, Bahia, CRB, Criciúma, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Juazeirense (BA), Santos, São Paulo, Vasco e Vitória.
Além dos confrontos, serão definidos os mandos dos jogos. Na próxima fase, a Copa do Brasil também passará a ter árbitro de vídeo, tecnologia que não havia sido disponibilizada nas fases anteriores. A ausência de gol qualificado se mantém.
A competição ainda terá um novo sorteio, para definir os confrontos das quartas de final e o chaveamento até a decisão. Quem passar das oitavas levará mais R$ 3,45 milhões como premiação. O torneio ainda pagará R$ 7,3 mi aos semifinalistas, R$ 56 mi ao campeão e R$ 23 mi para o vice.

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