Vem pedreira? Veja os possíveis adversários do Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

A vitória de 2 a 0 sobre o Coritiba nesta quarta-feira, no Maracanã, confirmou a já esperada classificação do Flamengo às oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe, inclusive, foi a última a se garantir na próxima fase no torneio e já conhece todos os possíveis adversários. O sorteio será realizado na próxima terça-feira, às 16h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

+ ATUAÇÕES: Matheuzinho, Gerson e Vitinho se destacam em bom jogo coletivo do FlamengoComo não há divisão de potes e nenhum tipo de encaminhamento no sorteio, o Flamengo pode enfrentar qualquer uma das outras 15 equipes classificadas. Entre elas, há pedreiras, como São Paulo e Atlético-MG, e times de menor expressão, como o Juazeirense-BA, Criciúma e ABC. Há também a possibilidade de clássicos contra Vasco ou Fluminense.

Confira os possíveis adversários do Flamengo:

- ABC- Athletico-PR- Atlético-GO- Atlético-MG- Bahia- CRB- Criciúma- Fluminense- Fortaleza- Grêmio- Juazeirense- Santos- São Paulo- Vasco- Vitória

+ Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Os mandos de campo também serão sorteados. A princípio, as partidas estão previstas para os dias 28 de julho e 4 de agosto.