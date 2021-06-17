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Vem pedreira? Veja os possíveis adversários do Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil

Sorteio será realizado na próxima terça-feira, às 16h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro
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LanceNet

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Publicado em 

17 jun 2021 às 09:00

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 09:00

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
A vitória de 2 a 0 sobre o Coritiba nesta quarta-feira, no Maracanã, confirmou a já esperada classificação do Flamengo às oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe, inclusive, foi a última a se garantir na próxima fase no torneio e já conhece todos os possíveis adversários. O sorteio será realizado na próxima terça-feira, às 16h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.
+ ATUAÇÕES: Matheuzinho, Gerson e Vitinho se destacam em bom jogo coletivo do FlamengoComo não há divisão de potes e nenhum tipo de encaminhamento no sorteio, o Flamengo pode enfrentar qualquer uma das outras 15 equipes classificadas. Entre elas, há pedreiras, como São Paulo e Atlético-MG, e times de menor expressão, como o Juazeirense-BA, Criciúma e ABC. Há também a possibilidade de clássicos contra Vasco ou Fluminense.
Confira os possíveis adversários do Flamengo:
- ABC- Athletico-PR- Atlético-GO- Atlético-MG- Bahia- CRB- Criciúma- Fluminense- Fortaleza- Grêmio- Juazeirense- Santos- São Paulo- Vasco- Vitória
+ Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Os mandos de campo também serão sorteados. A princípio, as partidas estão previstas para os dias 28 de julho e 4 de agosto.
Vale lembrar que as oitavas de final da Copa do Brasil contam com jogos de ida e volta, assim como a anterior, e sem o gol marcado fora de casa como critério de desempate. Outro detalhe importante é que a partir das oitavas de final da Copa do Brasil haverá o árbitro de vídeo.

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