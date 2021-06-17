Convocado para a Seleção, Nino desfalca o Fluminense na Libertadores e na Copa do Brasil

Crédito: Ricardo Nogueira/CBF

O zagueiro Nino está convocado para os Jogos Olímpicos do Japão. A boa notícia para o jogador é também ruim para o Fluminense. A equipe pode perder o atleta em nove partidas, incluindo as duas da Libertadores contra o Cerro Porteño (PAR) e as da Copa do Brasil, onde o Tricolor ainda não sabe qual será o adversário.

O Brasil estreia no dia 22 de julho, contra a Alemanha, e a final está marcada para 7 de agosto. Os jogadores que atuam no campeonato nacional se apresentam dia 8 de julho, após a rodada do Brasileirão, e viajam para o Qatar, onde realizam a preparação final. A ida ao Japão é dia 15.

Nino irá perder pelo menos os jogos contra Sport, Cerro Porteño (os dois), Grêmio e Palmeiras. Se o Brasil avançar, pode ficar fora diante de Juventude e América-MG, que é no dia 8 de agosto, um dia depois da final. Veja abaixo o calendário da Seleção e do Fluminense.

Nos dias 28 de julho e 4 de agosto estão previstas as oitavas da Copa do Brasil. Portanto, Nino perderá o jogo de ida e, caso a Seleção avance, fica fora também do confronto de volta. O sorteio do adversário é no próximo dia 22.

A seleção brasileira vai tentar repetir o feito dos Jogos do Rio, quando conquistou a inédita medalha de ouro. O Brasil esta no Grupo D do torneio olímpico de futebol, junto a Costa do Marfim, Arábia Saudita e da Alemanha, de quem venceu na grande final de 2016.Veja o calendário:

08/07 - Apresentação dos jogadores e viagem para o Qatar

11ª rodada do Brasileirão: Sport x FluminenseLocal: Ilha do RetiroData: 11 de julho

Oitavas de final da Libertadores: Cerro Porteño x FluminenseLocal: Estádio General Pablo RojasData: 13 de julhoHora: 19h15 (de Brasília)

15/06 - Viagem para o Japão

12ª rodada do Brasileirão: Fluminense x GrêmioLocal: MaracanãData: 18 de julho

Oitavas de final da Libertadores: Fluminense x Cerro PorteñoLocal: MaracanãData: 20 de julhoHora: 19h15 (de Brasília)

1ª rodada: Brasil x AlemanhaLocal: Estádio YokohamaData: 22 de julhoHorário: 5h30 (de Brasília)

2ª rodada: Brasil x Costa do MarfimLocal: Estádio YokohamaData: 25 de julhoHorário: 5h30 (de Brasília)

13ª rodada do Brasileirão: Palmeiras x FluminenseLocal: Allianz ParqueData: 25 de julho

3ª rodada: Brasil x Arábia SauditaLocal: Estádio SaitamaData: 28 de julhoHorário: 5h (de Brasília)

Oitavas da Copa do Brasil: Fluminense x a definirJogo de idaData: 28 de julho

Quartas de final*Local: a definirData: 31 de julhoHorário: a definir

14ª rodada do Brasileirão: Fluminense x JuventudeLocal: MaracanãData: 1 de agosto

Semifinal*Local: a definirData: 3 de agostoHorário: a definir

Oitavas da Copa do Brasil: Fluminense x a definirJogo de voltaData: 4 de agosto

Final da Olimpíada*Local: Estádio Internacional de YokohamaData: 7 de agosto

15ª rodada do Brasileirão: América-MG x FluminenseLocal: Estádio IndependênciaData: 08 de agosto