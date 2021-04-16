Renan Dal Zotto, técnico da seleção de vôlei, é internado com Covid-19

O técnico da seleção masculina de vôlei, Renan Dal Zotto Crédito: Wander Roberto/Inovafoto/CBV

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) informou nesta sexta-feira (16) que o técnico da seleção masculina, Renan Dal Zotto, 60, precisou ser internado devido a uma baixa na saturação de oxigênio após ter contraído Covid-19 e uma pneumonia bacteriana.

Na quarta (14), data do comunicado anterior da CBV, Renan estava em casa e apresentava poucos sintomas do coronavírus.

"O treinador conta com um suplemento de oxigênio em dose baixa, está no quarto e seu estado geral é considerado controlado", disse a entidade nesta sexta.

A confederação também atualizou o estado de saúde do seu vice-presidente, Radamés Lattari, 63, que foi intubado no início da semana. "Radamés encontra-se clinicamente melhor, menos sedado, ventilando de forma espontânea e com menos pressões no respirador."

Além de preocuparem, os dois casos puseram em xeque a tentativa da CBV de criar uma "bolha sanitária" no centro de desenvolvimento da entidade, em Saquarema (RJ).

Renan e Radamés frequentaram o local recentemente e estiveram juntos na decisão da Superliga feminina, realizada em Saquarema na semana passada. O dirigente inclusive participou da premiação do torneio, vencido pelo Itambé/Minas, e entregou a taça para a capitã Carol Gattaz.

A reta final da Superliga masculina também é realizada no local. EMS Taubaté Funvic e Minas Tênis Clube decidem o título desde quarta, em série melhor de três jogos. O segundo deles, que pode definir o time paulista como campeão, será nesta sexta, às 19h.

Com a confirmação dos casos de Radamés e Renan, a CBV reuniu os frequentadores da "bolha", na segunda (12), para nova bateria de testes. "Staff da CBV, componentes das seleções brasileiras e todos os integrantes de EMS Taubaté Funvic (SP) e Minas Tênis Clube (MG) testaram negativo", informou a confederação.

A tentativa de "bolha" em Saquarema foi adotada para que a Superliga pudesse ser concluída -no ano passado, o torneio foi encerrado por conta da pandemia de Covid-19 sem a definição de finalistas e campeões.