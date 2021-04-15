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futebol

Renato Gaúcho não é mais o técnico do Grêmio

Comandante não resistiu a pressão interna e a sua saída foi decidida em reunião nesta 5ª...

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 15:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 abr 2021 às 15:43
Fim da linha para Renato Gaúcho. Após a eliminação na Terceira Fase da Libertadores, algo inesperado, a diretoria do Tricolor se reuniu nesta quinta-feira e optou pela saída do comandante.
+ Quem venceria um duelo entre Seleção do Nordeste e Seleção do Sudeste hoje? Veja os times!
Apesar da queda no torneio continental que culminou em sua demissão, Portaluppi não esteve à frente da equipe nos duelos contra o Independiente Del Valle, já que se recupera de Covid-19.
Pressão
A chapa de Renato Gaúcho começou a esquentar na reta final da temporada passada. Após a queda na Libertadores, a Copa do Brasil virou a tábua de salvação, mas o desempenho nas duas partidas contra o Palmeiras pesaram na conta do treinador.
Irritado com as críticas, o comandante pediu reforços de peso, mas apenas o lateral-direito Rafinha e o volante Thiago Santos chegaram ao clube. Torcida
Antes intocável, Portaluppi virou alvo de críticas da massa Tricolor. Nas últimas semanas as redes sociais explodiam de xingamentos após as fracas atuações da equipe.
Passagem

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