Renato Gaúcho não é mais o técnico do Grêmio

Fim da linha para Renato Gaúcho. Após a eliminação na Terceira Fase da Libertadores, algo inesperado, a diretoria do Tricolor se reuniu nesta quinta-feira e optou pela saída do comandante.

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Apesar da queda no torneio continental que culminou em sua demissão, Portaluppi não esteve à frente da equipe nos duelos contra o Independiente Del Valle, já que se recupera de Covid-19.

Pressão

A chapa de Renato Gaúcho começou a esquentar na reta final da temporada passada. Após a queda na Libertadores, a Copa do Brasil virou a tábua de salvação, mas o desempenho nas duas partidas contra o Palmeiras pesaram na conta do treinador.

Irritado com as críticas, o comandante pediu reforços de peso, mas apenas o lateral-direito Rafinha e o volante Thiago Santos chegaram ao clube. Torcida

Antes intocável, Portaluppi virou alvo de críticas da massa Tricolor. Nas últimas semanas as redes sociais explodiam de xingamentos após as fracas atuações da equipe.