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De Domingos Martins

Tricampeão brasileiro de enduro, capixaba quer brilhar no rally

Tiago conta que começou a acelerar aos oito anos de idade em um sítio do avô. A competição e os treinos ainda não tiveram início

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 19:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2021 às 19:29
O capixaba Tiago Wernersbach, piloto da Honda Racing
O capixaba Tiago Wernersbach, piloto da Honda Racing Crédito: Divulgação | Honda Racing
O capixaba tem, a partir deste ano, um esportista favorito pra chamar de seu no rally nacional. Tiago Wernersbach, nascido em Domingos Martins e atualmente morador de Marechal Floriano - ambas na Região Serrana do ES - fechou com a Honda Racing e aceitou trocar as provas de enduro, onde foi tricampeão brasileiro, pelo rally. Os campeonatos e provas de 2021 ainda não começaram para a equipe Honda Racing de Rally.
Aos 26 anos, o capixaba Tiago Wernersbach é tricampeão brasileiro de enduro (2017, 2018 e 2020) na categoria E4, destinada a motos nacionais. Com passagens por duas equipes satélite Honda, Moto Litoral e Edgers Factory Team, Wernersbach vai acelerar o mesmo modelo que utilizou no ano passado: a Honda CRF 250F.
O capixaba Tiago Wernersbach, piloto da Honda Racing
O capixaba Tiago Wernersbach, piloto da Honda Racing Crédito: Divulgação | Honda Racing
"Comecei a andar de moto com o meu pai, com oito anos de idade, em uma estrada de chão, perto do sítio do meu avô. Fiquei muito emocionado quando soube que seria piloto oficial da Honda Racing de Rally. Acredito que minha dedicação e desempenho, unidos ao apoio da minha última equipe satélite, a Edgers Factory Team, foram fatores decisivos para eu conseguir essa vaga no time oficial"
Tiago Wernersbach - Piloto de 26 anos
Em sua primeira oportunidade como profissional no rally, Tiago diz acreditar que uma das maiores dificuldades será manter velocidade constante por muitos quilômetros. Segundo ele, no enduro os circuitos duram menos tempo.
"A moto nacional sempre foi o modelo com a qual eu tive a oportunidade de andar na minha carreira. Foram três títulos conquistados com motos nacionais, sendo dois com a CRF 230F e um com a CRF 250F, que eu gosto bastante. É uma moto de fácil adaptação, bastante versátil, resistente, que veio para ficar e que é muito boa", diz.
Ainda de acordo com o capixaba de 26 anos, o sonho é chegar aos lugares mais altos do pódio. "Que seja o início de uma parceria de muitos anos. Estou pronto para superar meus limites, bater recordes e ir além das expectativas", relata.

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