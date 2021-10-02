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Medalhista olímpica

Rebeca Andrade conquista duas medalhas de ouro no Brasileiro de Ginástica

"Eu queria chegar ao Brasileiro e fazer boas apresentações. Eu cheguei ao Brasileiro e fiz o melhor que eu podia. E foi bom", afirmou Rebeca
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 out 2021 às 08:38

Publicado em 02 de Outubro de 2021 às 08:38

A medalhista olímpica Rebeca Andrade competindo no Brasileiro
A medalhista olímpica Rebeca Andrade competindo no Brasileiro Crédito: Ricardo Bufolin | CBG
Em sua primeira competição desde as duas medalhas conquistadas na Olimpíada de Tóquio, a ginasta Rebeca Andrade conquistou o ouro do individual geral e liderou o Flamengo ao título por equipes, junto com Jade Barbosa, Daniele Hypolito e Lorrane Oliveira, nesta sexta-feira, no Campeonato Brasileiro de Ginástica, em Aracaju, no Sergipe.
"Acho que fui muito bem. Depois de tanto tempo que passou as Olimpíadas, tem dois meses, acho que fiz boa apresentações. Estou muito feliz de estar de volta e poder competir pelo meu clube. Foi incrível. Eu adorei competir aqui com as meninas também. Ter essa sensação de equipe é muito bom", disse a campeã olímpica.
Rebeca somou 57,950 pontos nos quatro aparelhos. Lorrane Oliveira (52,350) garantiu a prata também para o Flamengo. O bronze ficou para o Centro Olímpico de São Paulo, com Christal Bezerra (51,700). Por equipes, o clube carioca ficou em primeiro, à frente de Cegin-PR e o Centro Olímpico.
"Eu queria chegar ao Brasileiro e fazer boas apresentações. Eu cheguei ao Brasileiro e fiz o melhor que eu podia. E foi bom", afirmou Rebeca, que se apresentou mais uma vez no solo com a música Baile de Favela. A atleta vai disputar o Mundial de Kitakyushu, entre 18 e 24 de outubro.
Rebeca não vai participar das finais por aparelho no domingo, porque viaja na segunda-feira para Doha, onde faz aclimatação para a competição no Japão.

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