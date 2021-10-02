De Cobilândia para o mundo, Karol Rosa encara Bethe Correia no UFC

Karol Rosa vai em busca de sua quarta vitória no UFC Crédito: UFC/Divulgação

Embalada por três vitórias e com muita vontade de mostrar seu verdadeiro potencial para o mundo, a capixaba Karol Rosa terá a oportunidade de ter muito holofotes voltados para si na noite deste sábado (02). A lutadora - cria de Cobilândia, em Vila Velha - vai encarar a veterana Bethe Correia no UFC Fight Night: Maarreta x Walker, que acontece no UFC Apex, Las Vegas, Estados Unidos, em combate pela categoria peso-galo (61 kg).

Os olhos do mundo da luta estarão atentos ao combate que vai marcar a aposentadoria de Bethe Correia, dona de uma história marcante no MMA. Mas do outro corner, ainda escrevendo sua trajetória no UFC, estará Karol, que promete respeitar a adversária, mas deseja sair do octógono com mais uma vitória.

“Fiquei muito feliz de ter casado essa luta. A Bethe é uma veterana, disputou cinturão, lutou contra as melhores do MMA. Vai ser muito bom e pode dar uma boa visibilidade à minha carreira. Sempre respeito as minhas adversárias, mas uma tem que ganhar e outra tem que perder. Vou dar o meu melhor para vencer”, pontuou a capixaba.

Karol realizou boa parte de sua preparação para o combate em Niterói, e fez o final do camp no Instituto do UFC, em Las Vegas. A lutadora capixaba vem de três vitórias na franquia e vive um grande momento na carreira. Ela já está entre as 15 melhores da categoria peso-galo e quer muito mais.

“Sim (estou em um bom momento). E acredito que posso melhorar muito mais. Estou caminhando para uma melhor versão de mim. Me sinto bem melhor no UFC, mais solta nas lutas... E conquistar uma vitória numa luta como essa vai ser muito importante para a minha carreira no UFC”, destacou a capixaba que luta no card preliminar do evento, que conta com a participação de vários brasileiros.

No fim da entrevista, ainda deu tempo de Karol mandar um recado para os capixabas e pedir aquela força da torcida. “Quero agradecer a todos os meus fãs da minha cidade (Vila Velha). Sou de Cobilândia e hoje moro no Rio, mas sempre vou lembrar da galera. Podem acompanhar a luta e ter a certeza que vou dar o meu melhor. Conto com a torcida de todos”, declarou.

UFC FIGHT NIGHT: MARRETA x WALKER