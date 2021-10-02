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MMA

De Cobilândia para o mundo, Karol Rosa encara Bethe Correia no UFC

Com três vitórias na maior franquia de MMA do mundo, capixaba vai subir no octógono do UFC Apex, em Las Vegas, neste sábado (02) para buscar mais um triunfo e provar que é uma das principais lutadoras da categoria peso-galo

Públicado em 

02 out 2021 às 02:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Karol Rosa vai em busca de sua quarta vitória no UFC
Karol Rosa vai em busca de sua quarta vitória no UFC Crédito: UFC/Divulgação
Embalada por três vitórias e com muita vontade de mostrar seu verdadeiro potencial para o mundo, a capixaba Karol Rosa terá a oportunidade de ter muito holofotes voltados para si na noite deste sábado (02). A lutadora - cria de Cobilândia, em Vila Velha -  vai encarar a veterana Bethe Correia no UFC Fight Night: Maarreta x Walker, que acontece no UFC Apex, Las Vegas, Estados Unidos, em combate pela categoria peso-galo (61 kg).
Os olhos do mundo da luta estarão atentos ao combate que vai marcar a aposentadoria de Bethe Correia, dona de uma história marcante no MMA. Mas do outro corner, ainda escrevendo sua trajetória no UFC, estará Karol, que promete respeitar a adversária, mas deseja sair do octógono com mais uma vitória.

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“Fiquei muito feliz de ter casado essa luta. A Bethe é uma veterana, disputou cinturão, lutou contra as melhores do MMA. Vai ser muito bom e pode dar uma boa visibilidade à minha carreira. Sempre respeito as minhas adversárias, mas uma tem que ganhar e outra tem que perder. Vou dar o meu melhor para vencer”, pontuou a capixaba. 
Karol realizou boa parte de sua preparação para o combate em Niterói, e fez o final do camp no Instituto do UFC, em Las Vegas. A lutadora capixaba vem de três vitórias na franquia e vive um grande momento na carreira. Ela já está entre as 15 melhores da categoria peso-galo e quer muito mais.
“Sim (estou em um bom momento). E acredito que posso melhorar muito mais. Estou caminhando para uma melhor versão de mim. Me sinto bem melhor no UFC, mais solta nas lutas... E conquistar uma vitória numa luta como essa vai ser muito importante para a minha carreira no UFC”, destacou a capixaba que luta no card preliminar do evento, que conta com a participação de vários brasileiros. 
No fim da entrevista, ainda deu tempo de Karol mandar um recado para os capixabas e pedir aquela força da torcida. “Quero agradecer a todos os meus fãs da minha cidade (Vila Velha). Sou de Cobilândia e hoje moro no Rio, mas sempre vou lembrar da galera. Podem acompanhar a luta e ter a certeza que vou dar o meu melhor. Conto com a torcida de todos”, declarou.

UFC FIGHT NIGHT: MARRETA x WALKER

  • Data: 02 de outubro 
  • Local: UFC Apex, Las Vegas, Estados Unidos 

  • Horários 
  • 17h - Card Preliminar 
  • 20h - Card Principal 

  • CARD PRINCIPAL 

  • Peso meio-pesado: Thiago Santos x Johnny Walker 
  • Peso-médio: Kevin Holland x Kyle Daukaus 
  • Peso meio-médio: Alex Oliveira x Niko Price  
  • Peso-médio: Misha Cirkunov x Krzysztof Jotko 
  • Peso-leve: Alexander Hernandez x Mike Breeden 

  • CARD PRELIMINAR  

  • Peso-leve: Joe Solecki x Jared Gordon 
  • Peso-mosca feminino: Antonina Shevchenko x Casey O’Neill 
  • Peso-galo feminino: Bethe Correia x Karol Rosa 
  • Peso-leve: Devonte Smith x Jamie Mullarkey 
  • Peso-galo: Douglas Silva de Andrade x Gaetano Pirrello 
  • Peso-galo feminino: Stephanie Egger x Shanna Young 
  • Peso-galo: Alejandro Perez x Johnny Eduardo

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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