Coxa esquerda

David Luiz tem lesão constatada e desfalca o Flamengo

Segundo o clube, o camisa 23 já iniciou tratamento. No domingo, a equipe da Gávea encara o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro
Agência FolhaPress

01 out 2021 às 18:53

01 out 2021 às 18:53

David Luiz certamente vai fazer bonito com a camisa do Flamengo
David Luiz, zagueiro do Flamengo Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
O Flamengo informou, na tarde desta sexta (1), que o zagueiro David Luiz foi submetido a exame, que constatou uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda.
Segundo o clube, o camisa 23 já iniciou tratamento. No domingo, a equipe da Gávea encara o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro.
David Luiz foi titular no duelo com o Barcelona de Guayaquil, na última quarta-feira, pela semifinal da Libertadores, mas deixou o gramado ainda no início da partida, após acusar o incômodo muscular. Gustavo Henrique foi o substituto.
Recém-contratado pelo Rubro-Negro, o jogador atuou duas vezes pela equipe do técnico Renato Gaúcho. Ele havia enfrentado o Barcelona no jogo de ida, no Maracanã, quando fez a estreia pelo clube da Gávea.
Para o setor defensivo, o Flamengo tem à disposição Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Leo Pereira e Bruno Viana.

