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Força, Rei!

Pelé tem infecção respiratória e segue internado, diz hospital

Boletim médico informa que o Rei do Futebol "responde adequadamente a um tratamento com antibióticos"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 dez 2022 às 21:13

Publicado em 02 de Dezembro de 2022 às 21:13

SÃO PAULO - Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, continua internado no Albert Einstein, em São Paulo, onde deu entrada na terça-feira (29), de acordo com o hospital.
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Pelé está em tratamento de um câncer desde o ano passado Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress
De acordo com o boletim médico divulgado nesta sexta-feira (2), Pelé, 82 anos, responde adequadamente a um tratamento com antibióticos, usados para combater uma infecção respiratória.
O Rei do Futebol, autor de mais de 1.280 gols na carreira e três vezes campeão pela Seleção Brasileira (1958, 1962 e 1970), tem passado por internações desde a descoberta de um câncer no cólon, há mais de um ano.
Também segundo o texto — assinado por Fábio Nasri (geriatra e endocrinologista), Rene Gansl (oncologista) e Miguel Cendoroglo Neto (diretor-superintendente) —, o ex-jogador chegou ao hospital para reavaliar a "terapia quimioterápica do tumor de colón".

Leia a seguir a íntegra do boletim médico do Einstein

Edson Arantes do Nascimento foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein na última terça-feira (29) para uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de colón identificado em setembro de 2021. A equipe médica diagnosticou uma infecção respiratória, que vem sendo tratada com antibióticos. A resposta tem sido adequada e o paciente, que segue em quarto comum, está estável, com melhora geral no estado de saúde. O ex-jogador continuará internado nos próximos dias para continuidade do tratamento.

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