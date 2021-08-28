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18ª conquista do Brasil

Paralimpíada: Thalita Simplício conquista a medalha de prata nos 400m

Ela fez o tempo de 56s80 e faturou o 18° pódio para o País no Japão. O ouro ficou com a chinesa Cuiqing Liu com o tempo de 56s25

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 08:16

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 ago 2021 às 08:16
Thalita Simplício conquista a prata nos 400m
Thalita Simplício conquista a prata nos 400m Crédito: Reprodução Twitter @cpboficial
A brasileira Thalita Simplício conquistou a medalha de prata nos 400m da classe T11 (cegos) nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Ela fez o tempo de 56s80 e faturou o 18º pódio para o País no Japão.
O ouro ficou com a chinesa Cuiqing Liu com o tempo de 56s25 e o bronze foi para a colombiana Angie Mamian (57s46). A prova teve somente quatro participantes e a colombiana Patricia Lopez terminou em último.
Faltou pouco para Thalita repetir o ouro na prova que ela conquistou no Mundial de Dubai em 2019. Mas em uma prova bastante disputada, ela acabou sendo superada pela chinesa que é a dona do recorde mundial dos 400m, com o tempo de 56s00 conquistado em 2018.
Thalita nasceu com glaucoma em Natal, no Rio Grande do Norte, e com 12 anos ficou cega. Chegou a disputar competições de natação, caratê e goalball antes de entrar para o atletismo.
Nos Jogos do Rio-2016, Thalita foi prata no revezamento 4x100m. No Mundial de Dubai, além do ouro, ela terminou com a prata nos 200m.

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