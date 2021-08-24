Confira os horários que os capixabas vão competir nas Paralimpíadas

- Daniel Mendes: Natural de Nova Venécia, mas residindo atualmente em São Paulo, Daniel Mendes é deficiente visual e já conquistou três medalhas em Paralimpíadas: ouro (4x100m T11-13) e bronze (200m), na Rio-2016, e prata (200m), em Londres, 2012. Além disso, é recordista mundial na classe T11. Por todos estes feitos, o velocista já foi homenageado com uma estrela na Calçada da Fama da Sesport.
- Luiza Fiorese: Luiza Fiorese nasceu em Venda Nova do Imigrante e atualmente atua pelo ADAP, de Goiânia. Nos tempos em que morava em sua cidade natal, Luiza disputava os Jogos Escolares, mas praticando handebol, até que aos 15 anos de idade, quando recebeu o diagnóstico de um osteossarcoma (tipo de câncer ósseo). Após abandonar as quadras, já que teve que substituir parte dos ossos da perna por uma endoprótese, ela acabou descobrindo o vôlei sentado, modalidade que pratica há pouco mais de dois anos e já se tornou destaque.
- Patrícia Pereira: Patrícia conquistou a medalha de prata na Paralimpíada do Rio, em 2016, na prova dos 4x50m livre, integrando o grupo com duas lendas da natação paralímpica brasileira, Clodoaldo Silva e Daniel Dias. Moradora de Cariacica e nadadora do Clube Álvares Cabral, Patrícia Santos se transferiu recentemente para a equipe Naurú, de Indaiatuba, São Paulo, onde vem realizando seus treinos.
LUIZA FIORESE (VÔLEI SENTADO)
- FASE DE GRUPOS
- Sexta-feira (27) - 6h30 - Brasil x Canadá
- Domingo (29) - 8h30 - Brasil x Japão
- Terça-feira (31) - 22h - Brasil x Itália
- Sexta-feira (03) - 6h30 - Brasil x Estados Unidos (semifinal)
- Caso avance às próximas fases, vamos atualizar aqui o horário das partidas de mata-mata.
DANIEL MENDES (ATLETISMO)
- CATEGORIA T11 - ATLETAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL
- Sexta-feira (27) - 23h52 - 400m T11 (1ª Eliminatória)
- Terça-feira (31) - 21h42 - 100m T11 (1ª Eliminatória)
PATRÍCIA PEREIRA (NATAÇÃO)
- CATEGORIA S4 - ATLETAS COM LIMITAÇÕES FÍSICO-MOTORAS
- Quarta-feira (25) - 23h09 - revezamento misto 4x50m livre (1ª Eliminatória)
- Quinta-feira (26) - 8h01 - revezamento misto 4x50m livre (Final - caso Patrícia avance)