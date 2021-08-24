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Tóquio 2020

Confira os horários que os capixabas vão competir nas Paralimpíadas

Luiza Fiorese (vôlei sentado),Daniel Mendes (atletismo) e Patrícia Pereira (natação) vão representar o Espírito Santo e o Brasil em Tóquio

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 02:00

Públicado em 

24 ago 2021 às 02:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Luiza, Daniel e Patrícia vão representar o Espírito Santo nos Jogos Olímpicos de Tóquio
Luiza, Daniel e Patrícia vão representar o Espírito Santo nos Jogos Olímpicos de Tóquio Crédito: Divulgação
Após o sucesso dos Jogos Olímpicos de Tóquio, chegou a vez de abrir espaço para os paratletas. Nesta terça-feira (24), às 8h, acontece a cerimônia oficial de abertura das Paralimpíadas. O Brasil chega na competição com uma delegação composta por 253 esportistas, sendo que três são capixabas: Daniel Mendes (atletismo), Luiza Fiorese (vôlei) e Patrícia Pereira (natação)
  • Daniel Mendes: Natural de Nova Venécia, mas residindo atualmente em São Paulo, Daniel Mendes é deficiente visual e já conquistou três medalhas em Paralimpíadas: ouro (4x100m T11-13) e bronze (200m), na Rio-2016, e prata (200m), em Londres, 2012. Além disso, é recordista mundial na classe T11. Por todos estes feitos, o velocista já foi homenageado com uma estrela na Calçada da Fama da Sesport. 

  • Luiza Fiorese: Luiza Fiorese nasceu em Venda Nova do Imigrante e atualmente atua pelo ADAP, de Goiânia. Nos tempos em que morava em sua cidade natal, Luiza disputava os Jogos Escolares, mas praticando handebol, até que aos 15 anos de idade, quando recebeu o diagnóstico de um osteossarcoma (tipo de câncer ósseo). Após abandonar as quadras, já que teve que substituir parte dos ossos da perna por uma endoprótese, ela acabou descobrindo o vôlei sentado, modalidade que pratica há pouco mais de dois anos e já se tornou destaque. 

  • Patrícia Pereira: Patrícia conquistou a medalha de prata na Paralimpíada do Rio, em 2016, na prova dos 4x50m livre, integrando o grupo com duas lendas da natação paralímpica brasileira, Clodoaldo Silva e Daniel Dias. Moradora de Cariacica e nadadora do Clube Álvares Cabral, Patrícia Santos se transferiu recentemente para a equipe Naurú, de Indaiatuba, São Paulo, onde vem realizando seus treinos.
Como de praxe, estaremos na torcida pelos capixabas. O Comitê Olímpico Internacional (COI) já disponibilizou a tabela das competições. Confira abaixo os dias e os horários que os paratletas capixabas vão entrar em ação

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LUIZA FIORESE (VÔLEI SENTADO)

Luiza Fiorese
Luiza Fiorese Crédito: CPB/Divulgação
  • FASE DE GRUPOS 

  • Sexta-feira (27) - 6h30 - Brasil x Canadá  
  • Domingo (29) - 8h30 - Brasil x Japão 
  • Terça-feira (31) - 22h - Brasil x Itália 
  • Sexta-feira (03) - 6h30 - Brasil x Estados Unidos (semifinal)

  • Caso avance às próximas fases, vamos atualizar aqui o horário das partidas de mata-mata.

DANIEL MENDES (ATLETISMO)

Daniel Mendes (à direita) ao lado do seu atleta-guia
Daniel Mendes (à direita) ao lado do seu atleta-guia Crédito: Divulgação/CPB
  • CATEGORIA T11 - ATLETAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL

  • Sexta-feira (27) - 23h52 - 400m T11  (1ª Eliminatória) 
  • Terça-feira (31) - 21h42 - 100m T11 (1ª Eliminatória) 

PATRÍCIA PEREIRA (NATAÇÃO)

Patrícia Pereira
Patrícia Pereira Crédito: CPB/Divulgação
  • CATEGORIA S4 - ATLETAS COM LIMITAÇÕES FÍSICO-MOTORAS

  • Quarta-feira (25) - 23h09 - revezamento misto 4x50m livre (1ª Eliminatória)
  • Quinta-feira (26) - 8h01 - revezamento misto 4x50m livre (Final - caso Patrícia avance) 

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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