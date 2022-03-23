Novo presidente da CBF diz que sofreu preconceito por ser baiano e negro

Ednaldo Rodrigues é eleito presidente da CBF Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

O presidente eleito da CBF, Ednaldo Rodrigues, afirmou que sofreu preconceito "por ser baiano, por ser do interior e por ser negro" em seu discurso após a eleição realizada hoje na sede da entidade.

"São nove meses de todo esse tipo de situação, de injúrias, de infâmias. Hoje, a democracia venceu. Não preparei discurso porque passei esse tempo me defendendo do preconceito, tenho caráter ilibado. Sofri todo tipo de pressão e preconceito. Tive meus telefones grampeados, meus e-mails violados", disse Ednaldo.

"Preconceito por ser do Nordeste, por ser baiano, por ser do interior, o presidente por ser negro. Essa é a grande realidade e a grande resposta. Não fui só eu que disse não a esses preconceitos. Agradeço as 26 federações, aos 20 anos de clubes, os 20 clubes da Série B. Todos os nossos membros de chapas", acrescentou o presidente eleito.

Ednaldo ainda afirmou que nunca entrou no helicóptero da CBF e destacou sua humildade.

"Temos duas aeronaves, o jatinho e o helicóptero. Sei que existe, mas nunca entrei. Não vou entrar porque, a partir deste momento, convocarei as assembleias para que possa fazer a venda dessas aeronaves. O presidente é humilde e sempre viajou em avião de carreira. O custo dessas aeronaves por ano é de R$ 13 milhões. Se consideramos no mandato de quatro anos, será de R$ 60 milhões. Vamos usar esse dinheiro na estrutura."