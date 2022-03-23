Ednaldo Rodrigues é eleito o novo presidente da CBF; Assembleia ocorre mesmo com liminar de Alagoas

A Assembleia Geral da CBF definiu nesta quarta-feira (23) que Ednaldo Rodrigues é o novo presidente da entidade. Mesmo com uma liminar da Justiça de Alagoas exigindo sua suspensão (a pedido de Gustavo Feijó), o pleito aconteceu na sede da confederação, no Rio de Janeiro. O cartola baiano, primeiro nordestino a ocupar a cadeira presidencial, era candidato da única chapa que se inscreveu.De acordo com os pesos das eleições, ele foi eleito com 137 votos. No geral, 26 das 27 federações (que têm peso 3) foram favoráveis à candidatura de Ednaldo. A única a não enviar representante foi a Federação Alagoana.