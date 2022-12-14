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Deu ruim!

Marroquinos têm voos para a Copa cancelados, e companhia aérea culpa Catar

Royal Air Maroc divulgou que faria 30 voos especiais ao Catar para levar os marroquinos ao país, mas teve que cancelar por uma 'decisão das autoridades' do país do Oriente Médio

Publicado em 14 de Dezembro de 2022 às 10:04

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 dez 2022 às 10:04
A Royal Air Maroc, companhia aérea marroquina, informou que teve de cancelar os voos extras que levariam os torcedores ao Catar para o jogo de semifinal da Copa do Mundo, nesta quarta-feira (14), contra a França. De acordo com a companhia aérea, foi uma 'decisão das autoridades' do país do Oriente Médio.
"Após as últimas restrições impostas pelas autoridades do Catar, a Royal Air Maroc lamenta informar os clientes sobre o cancelamento de seus voos operados pela Qatar Airways", comunicou.
Companhia marroquina prometeu 30 voos ao Catar, mas apenas 13 foram realizados
Companhia marroquina prometeu 30 voos ao Catar, mas apenas 13 foram realizados Crédito: Reprodução / bladi.net
A Reuters informou que entrou em contato com o departamento de comunicação do governo do Catar para saber sobre os motivos do cancelamento, mas ainda não obteve resposta.
Na última segunda-feira (12), a Royal Air Maroc divulgou que, por conta da enorme procura de marroquinos, faria 30 voos extras entre Casablanca e Doha, no Catar, para levar os torcedores ao país-sede do Mundial para acompanhar o jogo contra a França.
Ainda de acordo com a agência, apenas sete dos 30 voos partiram para o Catar ontem (13), frustrando muitos torcedores que já haviam reservado ingressos para os jogos ou quartos de hotel.
Marrocos e França se enfrentam hoje (14), a partir das 16h (de Brasília), no Al Bayt, em busca de uma vaga na grande decisão da Copa do Mundo. A Argentina, que venceu a Croácia ontem (13) por 3 a 0, já está classificada.

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