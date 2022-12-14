Marroquinos têm voos para a Copa cancelados, e companhia aérea culpa Catar

A Royal Air Maroc, companhia aérea marroquina, informou que teve de cancelar os voos extras que levariam os torcedores ao Catar para o jogo de semifinal da Copa do Mundo, nesta quarta-feira (14), contra a França. De acordo com a companhia aérea, foi uma 'decisão das autoridades' do país do Oriente Médio.

"Após as últimas restrições impostas pelas autoridades do Catar, a Royal Air Maroc lamenta informar os clientes sobre o cancelamento de seus voos operados pela Qatar Airways", comunicou.

Companhia marroquina prometeu 30 voos ao Catar, mas apenas 13 foram realizados Crédito: Reprodução / bladi.net

A Reuters informou que entrou em contato com o departamento de comunicação do governo do Catar para saber sobre os motivos do cancelamento, mas ainda não obteve resposta.

Ainda de acordo com a agência, apenas sete dos 30 voos partiram para o Catar ontem (13), frustrando muitos torcedores que já haviam reservado ingressos para os jogos ou quartos de hotel.