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Acidente doméstico

Lúcio teve 18% do corpo queimado e está na UTI, diz hospital

A informação de que o ex-atleta se acidentou foi compartilhada no perfil dele no Instagram ainda na noite de sexta. Segundo a família, Lúcio se queimou na lareira ecológica de casa, que explodiu
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 mai 2025 às 12:53

Publicado em 18 de Maio de 2025 às 12:53

CAMPINAS, SP - O ex-zagueiro da seleção brasileira Lucimar da Silva Ferreira, mais conhecido como Lúcio, 47, teve 18% do corpo queimado em um acidente doméstico na sexta-feira (16), segundo comunicado pelo boletim médico neste sábado (18). Ele segue internado na UTI do Hospital Brasília, no Distrito Federal, em estado estável.
A informação de que o ex-atleta se acidentou foi compartilhada no perfil dele no Instagram ainda na noite de sexta. Segundo a família, Lúcio se queimou na lareira ecológica de casa, que explodiu.
"O ex-zagueiro da Seleção Brasileira, Lúcio, segue estável e consciente, sob cuidados da equipe especializada em queimados do Hospital Brasília - Rede Américas. Neste sábado (17), passou por curativo das lesões e mantém boa evolução clínica", diz nota divulgada pela instituição particular.
Ex-zagueiro Lúcio, campeão mundial de futebol em 2002, se queimou após uma lareira explodir
Ex-zagueiro Lúcio, campeão mundial de futebol em 2002, se queimou após uma lareira explodir Crédito: Instagram/@lucio_13/Reprodução
A gravidade das lesões, no entanto, não foi divulgada.
Lúcio está fora dos campos desde 2020, quando anunciou sua aposentadoria após passagens por Gama e Brasiliense. Conhecido por seu estilo "xerife" em campo, passou por grandes clubes europeus, como Inter de Milão e Bayern de Munique. Esteve também no elenco do pentacampeonato do Brasil, em 2002.
No Brasil, defendeu o São Paulo, Internacional e Palmeiras. Seus últimos clubes foram o Gama e o Brasiliense.

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