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Violência doméstica

Jogador do Vasco é detido após ex-namorada denunciar ameaças

Palacios teria enviado mensagens em que ameaçava atirar na ex-namorada; ele foi preso no Chile nesta sexta-feira (25)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 nov 2022 às 17:25

Publicado em 25 de Novembro de 2022 às 17:25

RIO DE JANEIRO - O meia chileno Carlos Palacios, do Vasco, foi detido, nesta sexta-feira (25), após uma ex-namorada denunciar ameaças feitas por ele, segundo informações do "AS". O caso foi enquadrado como violência doméstica. Ainda segundo a publicação, ele está detido na sétima delegacia de Renca e aguarda decisão do Ministério Público.
Palacios, jogador de futebol do Vasco
Palacios chegou ao Vasco em abril e viveu altos e baixos dentro do clube Crédito: Daniel Ramalho / Vasco
A denúncia da ex-namorada viralizou nas redes sociais e se transformou em questão judicial. Nas mensagens, Palacios dizia que vai atirar nela.
"Na madrugada, uma jovem se apresentou na 7ª Delegacia de Renca para registrar uma denúncia por ameaças de morte do ex-companheiro, com quem também tem um filho. A equipe da 7ª Delegacia continuam com os procedimentos, conseguindo a prisão do sujeito e colocando-o à disposição do Ministério Público", disse Daniel Barrera, capitão do 7ª Delegacia de Polícia de Renca.
Palacios começou no Unión Española e chegou a São Januário em abril, após passagem pelo Internacional. O meia já foi fruto de investimento junto à 777 Partners, empresa que, posteriormente, concretizou a compra de 70% da SAF do Vasco.
Na Colina, porém, viveu altos e baixos. Recentemente, a imprensa chilena publicou sobre um possível interesse do Colo-Colo.

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