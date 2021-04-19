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Técnico da seleção de vôlei

Internado com Covid-19, treinador Renan Dal Zotto é intubado

O treinador da seleção brasileira testou positivo para o novo coronavírus na última terça-feira. Na sexta, ele apresentou piora e precisou ser internado

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 15:17

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 abr 2021 às 15:17
O técnico da seleção masculina de vôlei, Renan Dal Zotto
O técnico da seleção masculina de vôlei, Renan Dal Zotto Crédito: Wander Roberto/Inovafoto/CBV
O técnico Renan Dal Zotto, da seleção brasileira masculina de vôlei, precisou ser intubado nesta segunda-feira por complicações da Covid-19. Internado desde a última sexta em um hospital no Rio de Janeiro, o treinador teve de passar pelo procedimento para manter o nível de saturação de oxigênio mais alta, de acordo com informações divulgadas pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).
"A expectativa é que o treinador permaneça neste estado de 48h a 72h para depois iniciar a retirada do respirador mecânico", informou a entidade em um comunicado oficial.
O treinador e ex-jogador da seleção brasileira testou positivo para o novo coronavírus na última terça-feira. Em isolamento, ele apresentava sintomas leves. Na sexta, porém, ele apresentou piora do quadro e precisou ser internado, no Rio de Janeiro, com baixa saturação de oxigênio no sangue.
Também na capital fluminense está internado, no Centro de Terapia Intensiva, Radamés Lattari, vice-presidente da CBV. Ele foi extubado nesta segunda-feira. "Ele segue com boa evolução clínica. Nesta segunda-feira, se encontra já sentado fora do leito, com oxigênio suplementar e em tratamento de pneumonia e trombose venosa", completou a entidade.

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