  Inter vira no fim, quebra jejum no Gre-Nal e amplia vantagem no Brasileirão
Segue líder

Inter vira no fim, quebra jejum no Gre-Nal e amplia vantagem no Brasileirão

Com gol de pênalti nos acréscimos, o Colorado ganhou a partida por 2 a 1 sobre o Grêmio, no Beira-Rio; vitória no clássico não acontecia desde 2018
Agência FolhaPress

24 jan 2021 às 20:46

Edenilson Andrade, jogador do Internacional, marcou o gol de pênalti que deu a vitória ao Colorado Crédito: Divulgação
O Internacional encerrou neste domingo (24) o jejum de vitórias no Gre-Nal. Com gol de pênalti nos acréscimos, o Colorado virou a partida em 2 a 1 sobre o Grêmio, no Beira-Rio. Os gols foram marcados por Edenilson e Abel Hernández, para o time vermelho; e Jean Pyerre, para os azuis, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O lance que definiu o jogo veio em um chute em que a bola acertou o braço de Kannemann. O árbitro marcou penalidade, já nos acréscimos da partida. O Inter, que tinha saído atrás, virou e acabou com jejum de 11 jogos sem vencer o arquirrival. A última vitória tinha sido em 2018.
Com 62 pontos, o Colorado lidera o Brasileirão e ampliou a vantagem para o São Paulo, que agora é de quatro pontos. O Tricolor está com 51 pontos, em sexto lugar na tabela.
O Inter só volta a campo no próximo domingo (31), para encarar o Bragantino, em casa, às 18h15, no horário de Brasília. Já o Grêmio recupera, na quinta-feira (28), o jogo atrasado que tem contra o Flamengo, que ainda briga pelo título. O duelo será na Arena, às 20h.

O JOGO

O Internacional foi quem criou as principais chances do primeiro tempo. Em casa, o time de Abel Braga frequentou o campo ofensivo e assustou o goleiro Vanderlei, que teve sucesso em suas ações. Praxedes e Yuri Alberto tentaram, mas o goleiro e a trave estiveram no caminho do Colorado. A marcação não repetiu o que houve contra o São Paulo. Desta vez, os defensores tentaram controlar o adversário da intermediária para trás, mas ainda assim tiveram sucesso na maioria dos lances.
No segundo tempo, o expediente de oportunidades perdidas seguiu do lado vermelho, mas o Tricolor cresceu e passou a assustar também. Até que, em um erro de Lucas Ribeiro, o Grêmio abriu marcador. O empate veio com Abel Hernández, no fim. E ainda houve tempo para Edenilson virar, de pênalti.
O Grêmio não conseguiu se impor contra o rival. As poucas vezes em que utilizou sua estratégia padrão  rondar a área do adversário com toques curtos  Diego Souza foi o mais acionado, mas esteve contido na marcação do Inter. O contra-ataque também foi arma, ainda que erros de passe tenham freado as investidas iniciais, no segundo tempo Diego Souza perdeu duas chances frente a frente com o goleiro. Ainda nos acréscimos, Edenilson virou e finalizou o clássico Gre-Nal.

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Cuesta e Moisés (Uendel); Rodrigo Dourado (Nonato), Edenilson, Praxedes (Abel Hernández), Patrick (Marcos Guilherme) e Peglow (Mauricio); Yuri Alberto. Técnico: Abel Braga.

GRÊMIO

Vanderlei; Victor Ferraz, Pedro Geromel (Rodrigues), Kannemann e Diogo Barbosa; Lucas Silva (Maicon), Matheus Henrique, Alisson (Luiz Fernando), Jean Pyerre (Pinares) e Pepê (Ferreira); Diego Souza. Técnico: Renato Gaúcho.

FICHA TÉCNICA

  • INTERNACIONAL 2 X 1 GRÊMIO
  • Data: 24/01/2021 (Domingo)
  • Local: estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
  • Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)
  • Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (ambos de SP)
  • VAR: Wagner Reway (PB)
  • Cartões amarelos: Moisés, Rodinei (INT); Victor Ferraz e Diego Souza (GRE)
  • Gols: Jean Pyerre, do Grêmio, aos 30 minutos do segundo tempo; Abel Hernández, do Inter, aos 44 minutos do segundo tempo; Edenilson, do Inter, aos 47 minutos do segundo tempo.

