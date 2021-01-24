Athletico-PR vence o Flamengo, e cariocas se distanciam da liderança

Em jogo disputado neste domingo (24) na Arena da Baixada, o Athletico-PR venceu o Flamengo por 2 a 1, resultado que deixa os cariocas a cinco pontos do líder Internacional, que venceu o arquirrival Grêmio de virada, por igual placar.
Os donos da casa abriram o placar com Abner, mas viram os rubro-negros empatarem com Gustavo Henrique. Na etapa final, Renato Kayzer deu números finais ao jogo. A partida em Curitiba foi marcada mais por transpiração do que por inspiração dos dois lados, mas venceu a equipe mais organizada e com mais gás em campo.
Na próxima rodada, o Flamengo visita o Tricolor gaúcho, na Arena do Grêmio, na próxima quinta-feira (28), às 20h . Já os atleticanos encaram o Ceará, no Castelão, no próximo domingo (31), às 19h.
Neste domingo (24), o Flamengo entrou com uma fita negra no uniforme. O gesto foi de luto pela morte de quatro jogadores e o presidente do Palmas, vítimas de um acidente aéreo. O piloto também perdeu a vida na tragédia.
O JOGO
O Athletico-PR entrou em campo posicionado de forma a atrair o Flamengo para o seu campo. Diante de um rival que teve dificuldades na construção, os donos da casa se soltaram mais e passaram a fazer o balanço de um lado para o outro, o que confundiu a defesa do Rubro-negro. Com espaços pelos lados, os atleticanos atormentaram a vida de Isla e Filipe Luís, mas faltou mais contundência. Na base do contra-ataque, Khellven cruzou para Kayzer, que se antecipou e venceu Hugo.
O lateral-esquerdo Abner, autor do gol que abriu o placar em Curitiba, foi a melhor arma ofensiva do Furacão. O jogador se infiltrou sempre nas costas de Isla e levou muito perigo. Aos 33, Arrascaeta bateu falta e Gustavo Henrique cabeceou sem chances para Santos. Aos 37 do segundo tempo, Kayzer se antecipou e arrematou para o gol e finalizou a partida os atleticanos.
Após as partidas intensas disputadas nas vitórias contra Goiás e Palmeiras, o Flamengo foi um time lento e que não conseguiu impor um ritmo forte em momento algum. Sem imaginação, o time jogou de forma espaçada e foi facilmente anulado pela zaga rival. Isolado entre os zagueiros, Gabigol não recebeu bolas em condições e batalhou sozinho na frente. O técnico Rogério Ceni tentou mudar, mas o time tentou mais na base do abafa do que na organização.
ATHLETICO-PR
Santos; Jonathan (Khellven), Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Richard (Zé Ivaldo), Christian (Alvarado), Fernando Canesin (Jadson) e Carlos Eduardo (Vitinho); Nikão e Kayzer. Técnico: Paulo Autuori
FLAMENGO
Hugo; Isla (Matheuzinho), Gustavo Henrique, Willian Arão e Filipe Luís; Gerson, Diego, Everton Ribeiro (Pepê) e Arrascaeta (Rodrigo Muniz); Vitinho (Michael) e Gabigol (Pedro) Técnico: Rogério Ceni
FICHA TÉCNICA
- ATHLETICO-PR 2X1 FLAMENGO
- Data: 24 de janeiro de 2021, domingo
- Horário: 16h (de Brasília)
- Competição: 32ª rodada do Campeonato Brasileiro
- Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)
- Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)
- Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e José Eduardo Calza (RS)
- VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
- Cartões amarelos: Jonathan, Nikão (CAP)
- Gols: Abner (Athletico-PR), aos 24 minutos do primeiro tempo; Gustavo Henrique (Flamengo), aos 33 minutos do primeiro tempo; e Kayzer (Athletico-PR), aos 37 minutos do segundo tempo.