Treinar em jejum faz bem à saúde? Entenda os efeitos no organismo

Para quem costuma praticar atividades físicas pela manhã, é comum surgir a dúvida sobre treinar em jejum, antes mesmo de tomar o café da manhã. Enquanto algumas pessoas preferem se exercitar sem comer, seja pela praticidade ou pela sensação de leveza, outras acreditam que a alimentação prévia é indispensável para garantir energia e disposição. Nesse cenário, surgem questionamentos sobre os possíveis benefícios e riscos dessa prática, especialmente em relação ao desempenho físico, à queima de gordura e ao funcionamento do organismo.