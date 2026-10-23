Aves mantidas ilegalmente em cativeiro são apreendidas em Cariacica

Uma arara-canindé e um papagaio-verdadeiro foram apreendidos pela Polícia Militar Ambiental em Cariacica, na quinta-feira (22), após uma denúncia de moradores da região. As duas aves silvestres eram mantidas em cativeiro sem autorização do órgão ambiental competente.





Durante a fiscalização, os policiais identificaram uma arara-canindé (Ara ararauna) e um papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva). O homem responsável pelos animais informou que não possuía licença, permissão ou autorização para mantê-los em cativeiro. As aves foram recolhidas e encaminhadas ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), no bairro Jardim América.





Diante da irregularidade, foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) com base no artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), além da apreensão dos itens envolvidos. O responsável se comprometeu a comparecer ao Juizado Especial Criminal quando for intimado.



