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Crime ambiental

Aves mantidas ilegalmente em cativeiro são apreendidas em Cariacica

Uma arara-canindé e um papagaio-verdadeiro foram encontrados após denúncia de moradores; responsável não tinha autorização ambiental

Publicado em 23 de Outubro de 2026 às 15:21

Tiago Taam

Tiago Taam

Publicado em 

23 out 2026 às 15:21
Aves mantidas em cativeiros foram encaminhadas ao IEMA
Aves mantidas em cativeiros foram encaminhadas ao IEMA Batalhão de Polícia Militar Ambiental

Uma arara-canindé e um papagaio-verdadeiro foram apreendidos pela Polícia Militar Ambiental em Cariacica, na quinta-feira (22), após uma denúncia de moradores da região. As duas aves silvestres eram mantidas em cativeiro sem autorização do órgão ambiental competente.


Durante a fiscalização, os policiais identificaram uma arara-canindé (Ara ararauna) e um papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva). O homem responsável pelos animais informou que não possuía licença, permissão ou autorização para mantê-los em cativeiro. As aves foram recolhidas e encaminhadas ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), no bairro Jardim América.


Diante da irregularidade, foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) com base no artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), além da apreensão dos itens envolvidos. O responsável se comprometeu a comparecer ao Juizado Especial Criminal quando for intimado.


*Este conteúdo foi produzido por Tiago Taam, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão do editor adjunto Erik Oakes.

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