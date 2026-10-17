Encontrou um animal silvestre? Veja 6 cuidados importantes para evitar riscos

“A melhor maneira de ajudar é garantir que os animais possam viver em seus ambientes sem perturbações. Sempre que encontrar um animal silvestre em necessidade, entre em contato com o Batalhão de Polícia Ambiental – Força Verde (BPAmb-FV) ou um centro de reabilitação de animais silvestres. Eles têm o conhecimento e os recursos necessários para cuidar adequadamente do animal”, ressalta.