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Encontrou um animal silvestre? Veja 6 cuidados importantes para evitar riscos

Veterinário orienta sobre os cuidados ao encontrar esses animais em áreas urbanas e explica por que evitar o contato e a alimentação
Portal Edicase

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Publicado em 17 de Outubro de 2026 às 11:55

A presença de animais silvestres em áreas residenciais exige atenção e atitudes responsáveis para preservar a fauna e evitar riscos à saúde (Imagem: Davide Zanin Photography | Shutterstock)
A presença de animais silvestres em áreas residenciais exige atenção e atitudes responsáveis para preservar a fauna e evitar riscos à saúde Crédito: Imagem: Davide Zanin Photography | Shutterstock

Encontrar animais silvestres em ruas, quintais e áreas residenciais pode despertar curiosidade e até a vontade de ajudar. No entanto, atitudes como oferecer alimentos, tentar tocar ou se aproximar para tirar fotografias podem colocar em risco tanto as pessoas quanto os próprios animais.

Em diversas regiões do país, a presença de diferentes habitats naturais, como florestas e rios, favorece a circulação de espécies silvestres. Segundo o médico-veterinário Dr. Flávio Barca, coordenador de curso da Unopar, as características ambientais contribuem para que esses animais também sejam encontrados em espaços urbanos. “Respeitar os habitats naturais e evitar interferências desnecessárias são atitudes importantes para a proteção dessas espécies”, destaca.

Abaixo, confira 6 cuidados importantes ao encontrar um animal silvestre!

1. Não ofereça alimentos

Alimentar animais silvestres pode alterar seus comportamentos naturais e fazer com que passem a associar a presença humana à oferta de comida.

2. Evite alimentos industrializados

Cada espécie possui necessidades nutricionais específicas. Alimentos inadequados, especialmente os processados, podem provocar problemas de saúde.

3. Não tente tocar ou capturar

Mesmo animais aparentemente tranquilos podem reagir de forma agressiva quando se sentem ameaçados. Além disso, o contato direto pode representar riscos de transmissão de doenças .

Ao encontrar um animal silvestre, respeitar seu espaço e evitar aproximações desnecessárias são atitudes que ajudam a evitar riscos (Imagem: Ted Iwabuchi Nature | Shutterstock)
Ao encontrar um animal silvestre, respeitar seu espaço e evitar aproximações desnecessárias são atitudes que ajudam a evitar riscos Crédito: Imagem: Ted Iwabuchi Nature | Shutterstock

4. Mantenha distância

Evite se aproximar para tirar fotografias ou observar o animal de perto. Caso ele não esteja ferido ou em perigo, o ideal é permitir que siga seu caminho naturalmente.

5. Procure ajuda especializada

Se encontrar um animal ferido , debilitado ou em situação de risco, entre em contato com a Polícia Ambiental ou um serviço especializado em resgate de fauna. Evite manuseá-lo ou transportá-lo sem orientação profissional.

6. Preserve os ambientes naturais

Respeitar áreas de mata, evitar a destruição de habitats e conscientizar outras pessoas sobre a importância da fauna silvestre são formas de contribuir para a proteção das espécies.

O veterinário reforça que nem sempre ajudar significa intervir diretamente. Muitas vezes, a melhor atitude é manter distância e permitir que o animal permaneça em segurança em seu ambiente.

“A melhor maneira de ajudar é garantir que os animais possam viver em seus ambientes sem perturbações. Sempre que encontrar um animal silvestre em necessidade, entre em contato com o Batalhão de Polícia Ambiental – Força Verde (BPAmb-FV) ou um centro de reabilitação de animais silvestres. Eles têm o conhecimento e os recursos necessários para cuidar adequadamente do animal”, ressalta.

Por Priscila Dezidério

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