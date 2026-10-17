AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Funcionária fica ferida

Briga em distribuidora termina em ataque a tiros em Cariacica

Um grupo de clientes e uma funcionária se envolveram em uma confusão na madrugada de sábado (17)

Publicado em 17 de Outubro de 2026 às 12:13

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

17 out 2026 às 12:13
Ataque a tiros em distribuidora em Cariacica
Viatura da Polícia Militar em frente à distribuidora em Cariacica onde houve ataque a tiros Leitor AG

Uma briga terminou em um ataque a tiros em uma distribuidora em Vila Palestina, Cariacica, na madrugada de sábado (17). Segundo uma testemunha, a discussão ocorreu entre uma funcionária, de 24 anos, e um grupo de amigos, formado por cinco clientes. Depois da confusão, dois homens do quinteto teriam voltado ao local e atirado.


À Polícia Militar, uma testemunha contou que, durante a confusão, uma adolescente de 15 anos agrediu a funcionária junto do namorado. Eles teriam dado socos na cabeça dela. A corporação constatou um inchaço nesta parte do corpo da vítima.


Depois de uma pessoa interromper as agressões, o casal foi embora junto com os amigos. Conforme a testemunha, cerca de dez minutos depois, o companheiro da adolescente voltou em uma moto com uma sacola tampando a placa do veículo. 


No veículo, também estava um homem do grupo de amigos que se envolveu na briga. Cinco disparos foram efetuados. Outra funcionária foi atingida e ficou com um ferimento superficial na cintura.


A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser repassadas de forma sigilosa ao Disque-Denúncia 181.

Veja Também 

Viaduto em Cariacica onde jovem de 17 anos foi baleado ao fazer "grau" com a moto

Jovem é baleado ao fazer 'grau' de moto com grupo de amigos em Cariacica

Elza Maria Hell, 58 anos, morreu na noite de sexta-feira (16)

Morre sogra baleada pelo genro no dia do aniversário em Itaguaçu

Imagem de destaque

Homem é preso em São Mateus por sequestrar e manter a ex em cárcere privado

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Polícia Civil Polícia Militar Cariacica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sábado pede bolo de chocolate: veja 3 receitas cremosas para o café da manhã 
Imagem de destaque
Prédio incendiado, 270 presos: o que está por trás de dia de protestos na França
Paolla Oliveira mostra bastidores da coroação na Imperatriz
Paolla Oliveira mostra bastidores da coroação na Imperatriz: 'Um pouquinho nervosa'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados