Briga em distribuidora termina em ataque a tiros em Cariacica

Uma briga terminou em um ataque a tiros em uma distribuidora em Vila Palestina, Cariacica, na madrugada de sábado (17). Segundo uma testemunha, a discussão ocorreu entre uma funcionária, de 24 anos, e um grupo de amigos, formado por cinco clientes. Depois da confusão, dois homens do quinteto teriam voltado ao local e atirado.





À Polícia Militar, uma testemunha contou que, durante a confusão, uma adolescente de 15 anos agrediu a funcionária junto do namorado. Eles teriam dado socos na cabeça dela. A corporação constatou um inchaço nesta parte do corpo da vítima.





Depois de uma pessoa interromper as agressões, o casal foi embora junto com os amigos. Conforme a testemunha, cerca de dez minutos depois, o companheiro da adolescente voltou em uma moto com uma sacola tampando a placa do veículo.





No veículo, também estava um homem do grupo de amigos que se envolveu na briga. Cinco disparos foram efetuados. Outra funcionária foi atingida e ficou com um ferimento superficial na cintura.





A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser repassadas de forma sigilosa ao Disque-Denúncia 181.