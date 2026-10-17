Jovem é baleado ao fazer 'grau' de moto com grupo de amigos em Cariacica

Um jovem de 19 anos foi baleado no ombro ao fazer a manobra conhecida como “grau”, em que empina a moto sobre uma das rodas, junto com um grupo de amigos. A vítima contou à Polícia Militar que eles estavam na BR 101, próximo a um viaduto em obra no bairro São Geraldo, em Cariacica, quando dois homens em uma motocicleta vermelha passaram atirando.





De acordo com o baleado, os suspeitos gritaram que não queriam bagunça na região ao dispararem em direção a eles. Depois de ferido, o jovem saiu do local e buscou ajuda em outro ponto da rodovia, próximo ao bairro Marcílio de Noronha, em Viana. Outros motociclistas que passavam pela via ouviram o pedido de socorro e pararam para auxiliar.





Pouco depois, uma ambulância do Samu (192) passou pelo local e prestou socorro. O jovem foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Não há informação atualizada sobre o estado de saúde dele.





A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser repassadas de forma sigilosa ao Disque-Denúncia 181.





*Com informações do repórter Diony Silva, da TV Gazeta.