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Em São Geraldo

Jovem é baleado ao fazer 'grau' de moto com grupo de amigos em Cariacica

O jovem, de 19 anos, contou à Polícia Militar que fazia a manobra com amigos quando dois homens atiraram contra eles

Publicado em 17 de Outubro de 2026 às 11:18

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

17 out 2026 às 11:18
Viaduto em Cariacica onde jovem de 17 anos foi baleado ao fazer "grau" com a moto
Viaduto em Cariacica onde jovem de 19 anos foi baleado ao fazer "grau" com a moto Diony Silva

Um jovem de 19 anos foi baleado no ombro ao fazer a manobra conhecida como “grau”, em que empina a moto sobre uma das rodas, junto com um grupo de amigos. A vítima contou à Polícia Militar que eles estavam na BR 101, próximo a um viaduto em obra no bairro São Geraldo, em Cariacica, quando dois homens em uma motocicleta vermelha passaram atirando. 


De acordo com o baleado, os suspeitos gritaram que não queriam bagunça na região ao dispararem em direção a eles. Depois de ferido, o jovem saiu do local e buscou ajuda em outro ponto da rodovia, próximo ao bairro Marcílio de Noronha, em Viana. Outros motociclistas que passavam pela via ouviram o pedido de socorro e pararam para auxiliar.


Pouco depois, uma ambulância do Samu (192) passou pelo local e prestou socorro. O jovem foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Não há informação atualizada sobre o estado de saúde dele.


A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser repassadas de forma sigilosa ao Disque-Denúncia 181.


*Com informações do repórter Diony Silva, da TV Gazeta.

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