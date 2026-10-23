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Artes Marciais

1ª Edição do Esquiva Fight reúne atletas capixabas em busca de novos talentos do boxe

Evento acontece neste sábado (24), em Vila Velha, com 20 lutas amadoras

Publicado em 23 de Outubro de 2026 às 15:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2026 às 15:53
Esquiva Falcão
Esquiva Falcão Divulgação / Esquiva Fight

O boxe capixaba terá um encontro especial neste sábado, 24 de outubro, a partir das 18h, em Vila Velha. A Esquiva Falcão Boxing Gym, no bairro Santa Paula, receberá a primeira edição do Esquiva Fight, evento idealizado pelo medalhista olímpico Esquiva Falcão para revelar novos talentos e incentivar a modalidade no estado.


Com 20 lutas amadoras programadas, o evento reunirá atletas de diferentes academias do Espírito Santo, oferecendo uma oportunidade para que jovens boxeadores demonstrem suas habilidades, ganhem experiência e conquistem visibilidade no cenário esportivo.


Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, Esquiva pretende utilizar sua experiência para contribuir com a formação de uma nova geração de atletas, identificando promessas que possam, futuramente, representar o Brasil em competições internacionais e nos Jogos Olímpicos.


“O Espírito Santo tem muitos talentos no boxe, mas esses atletas precisam de oportunidades para mostrar seu potencial. Quero usar minha experiência para incentivar essa nova geração e ajudar a revelar futuros campeões e medalhistas olímpicos”, destaca Esquiva Falcão.


Um dos destaques da programação será a participação de Juan Falcão, filho de Esquiva e promessa do boxe, que também entrará no ringue. Para o medalhista olímpico, o momento terá um significado especial, tanto como pai quanto como incentivador da modalidade.


Além das disputas, o Esquiva Fight busca aproximar academias capixabas, fortalecer o boxe amador e criar oportunidades para o desenvolvimento de novos atletas. O evento será aberto ao público.

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