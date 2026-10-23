1ª Edição do Esquiva Fight reúne atletas capixabas em busca de novos talentos do boxe

O boxe capixaba terá um encontro especial neste sábado, 24 de outubro, a partir das 18h, em Vila Velha. A Esquiva Falcão Boxing Gym, no bairro Santa Paula, receberá a primeira edição do Esquiva Fight, evento idealizado pelo medalhista olímpico Esquiva Falcão para revelar novos talentos e incentivar a modalidade no estado.





Com 20 lutas amadoras programadas, o evento reunirá atletas de diferentes academias do Espírito Santo, oferecendo uma oportunidade para que jovens boxeadores demonstrem suas habilidades, ganhem experiência e conquistem visibilidade no cenário esportivo.





Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, Esquiva pretende utilizar sua experiência para contribuir com a formação de uma nova geração de atletas, identificando promessas que possam, futuramente, representar o Brasil em competições internacionais e nos Jogos Olímpicos.





“O Espírito Santo tem muitos talentos no boxe, mas esses atletas precisam de oportunidades para mostrar seu potencial. Quero usar minha experiência para incentivar essa nova geração e ajudar a revelar futuros campeões e medalhistas olímpicos”, destaca Esquiva Falcão.





Um dos destaques da programação será a participação de Juan Falcão, filho de Esquiva e promessa do boxe, que também entrará no ringue. Para o medalhista olímpico, o momento terá um significado especial, tanto como pai quanto como incentivador da modalidade.





Além das disputas, o Esquiva Fight busca aproximar academias capixabas, fortalecer o boxe amador e criar oportunidades para o desenvolvimento de novos atletas. O evento será aberto ao público.