Andorinhão-mongol: conheça um dos animais mais rápidos do mundo

O andorinhão-mongol é uma ave migratória que realiza deslocamentos impressionantes entre diferentes regiões do planeta. A espécie se reproduz em áreas da Ásia, incluindo regiões da Sibéria, e migra para locais mais ao sul durante o período não reprodutivo. A Austrália está entre seus principais destinos, recebendo essas aves geralmente a partir de outubro. Posteriormente, elas retornam ao Hemisfério Norte para iniciar um novo ciclo reprodutivo.