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Repercussão de guerra

Haas anuncia saída de Mazepin e abre caminho para Pietro Fittipaldi na F1

A Haas anunciou o encerramento de contrato com o russo, movimento que já era previsto em razão das medidas adotadas pela Federação de Automobilismo como resposta ao conflito promovido na Ucrânia
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 mar 2022 às 11:32

Publicado em 05 de Março de 2022 às 11:32

O piloto brasileiro Pietro Fittipaldi, 24 anos
O piloto brasileiro Pietro Fittipaldi, 24 anos Crédito: Reprodução | Redes sociais
A Haas anunciou, em comunicado oficial divulgado na manhã deste sábado, o encerramento de contrato com o russo Nikita Mazepin, movimento que já era previsto em razão das medidas adotadas pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) como resposta ao conflito promovido pela Rússia na Ucrânia. Com isso, a vaga pode ficar com o brasileiro Pietro Fittipaldi, já apontado pelo chefe da Haas, Gunther Steiner, como primeira opção de substituto, mas a situação não está definida.
A escuderia também rompeu o vínculo com a patrocinadora Uralkali, marca de fertilizantes pertencente ao pai de Nikita, Dmitry Mazepin. Tudo isso foi motivado pelas regras rígidas impostas pela FIA a competidores e outros profissionais russos.
Em reunião de emergência do Conselho, na última terça-feira, a entidade proibiu pilotos da Rússia e de Belarus de defenderem as cores e o hino de seus países, e um termo de compromisso foi feito para eles assinarem. Ante disso, o GP da Rússia foi retirado do calendário da temporada.
"A Haas decidiu terminar, com efeito imediato, o título de patrocinador da Uralkali e o contrato de piloto de Nikita Mazepin. Como o restante da comunidade da Fórmula 1, a equipe está chocada e triste pela invasão à Ucrânia e deseja um fim pacífico para o conflito", diz a nota oficial.
Poucos instantes após o anúncio, Nikita usou as redes sociais para se pronunciar sobre o assunto, nem um pouco satisfeito com a decisão. No texto, ele afirma que se dispôs a cumprir todas as determinações impostas pela FIA para continuar competindo.
"Queridos amigos e seguidores, estou muito desapontado de ouvir que meu contrato da Fórmula 1 foi encerrado. Ainda que eu entenda as dificuldades, minha vontade contínua de aceitar as condições propostas pela FIA para seguir competindo foi completamente ignorada e seguida por uma decisão unilateral. Para aqueles que tentaram entender, meu eterno obrigado. Espero que possam estar todos juntos em tempos melhores. Terei mais a dizer nos próximos dias", escreveu.
O substituto do russo deve ser anunciado em breve pela Haas. O brasileiro Pietro Fittipaldi, filho de Emerson Fittipaldi, é piloto reserva da equipe norte-americana e já assumiu o volante duas vezes no lugar de Romain Grosjean, nos GPs de Sakhir e Abu Dabi, durante a temporada 2020, após um acidente sofrido pelo franco-suíço. A escuderia também trabalha com o italiano Antonio Giovinazzi como opção.
"Se Nikita não puder correr para nós por uma ou mais razões, a primeira opção é Pietro, e depois vemos o que vamos fazer na sequência", afirmou Gunther Steiner, chefe da Haas, em entrevista recente ao jornalista norte-americano Bob Varsha.
O anúncio da saída de Nikita ocorre 15 dias antes do início da temporada da Fórmula. A primeira corrida será no dia 20 de março, no GP do Bahrein.

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