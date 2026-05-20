Filha e genro de produtor rural assassinado em Itarana são presos suspeitos de planejar crime

Poucos meses depois do homicídio, em novembro de 2024, a casa do irmão dele foi invadida por três homens armados. Na ocasião, o homem e a esposa foram amarrados, agredidos e ameaçados de morte. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Renan Alves dos Santos, a motivação do assalto seria uma cobrança de uma suposta dívida de Romero.



