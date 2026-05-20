Filha e genro de produtor rural assassinado em Itarana são presos suspeitos de planejar crime

Um casal foi preso pela Polícia Civil durante a operação “Herdeiro Indigno” nesta terça-feira (19), em Itarana, na região Serrana do Espírito Santo, suspeito de envolvimento no assassinato do produtor rural Romero Herzog, de 61 anos, em julho de 2024, na localidade de Alto Bom Destino, na zona rural do município, e no assalto violento contra os familiares dele. A região fica no limite com a cidade de Itaguaçu.
De acordo com a polícia, a filha e o genro da vítima teriam articulado o homicídio com interesses financeiros envolvendo a herança e o seguro de vida de Romero, enquanto os crimes teriam sido executados por um homem ligado a uma organização criminosa investigada na Operação Bad Host.
Durante a ação, os aparelhos celulares foram apreendidos para subsidiar o aprofundamento das investigações.
Os elementos reunidos apontaram conexões entre os investigados, incluindo diálogos, ligações telefônicas e movimentações financeiras consideradas relevantes para a apuração. Indicando que o homicídio teve motivação patrimonial. Também foi constatado que os investigados já tratavam sobre o recebimento do seguro de vida da vítima antes mesmo do crime
Renan Alves dos Santos
Delegado
Poucos meses depois do homicídio, em novembro de 2024, a casa do irmão dele foi invadida por três homens armados. Na ocasião, o homem e a esposa foram amarrados, agredidos e ameaçados de morte. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Renan Alves dos Santos, a motivação do assalto seria uma cobrança de uma suposta dívida de Romero.
As investigações tiveram início após o homicídio de Romero Herzog, ocorrido entre os dias 19 e 20 de julho de 2024. "O corpo da vítima foi encontrado na manhã do dia 20 de julho, com diversas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. No decorrer da apuração, identificamos elementos que apontam para a participação de familiares da vítima na condição de mandantes do crime", informou o titular das Delegacias de Polícia (DP) de Itarana e Itaguaçu, delegado Renan Alves dos Santos.
O casal foi conduzido à delegacia de Itarana e posteriormente encaminhado ao sistema prisional. O terceiro envolvido já estava preso. A polícia não informou os nomes dos presos.