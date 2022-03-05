João Sartório inicia busca pelo título da Fórmula Delta neste fim de semana

João Sartório busca seu espaço no automobilismo nacional Crédito: Neném Monteiro/Divulgação

No rastro de pneu no asfalto deixado pelo pai Betinho Sartório, o jovem piloto João Sartório busca seu espaço no automobilismo nacional. O capixaba compete neste fim de semana, no autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, na Fórmula Delta, uma categoria escola para pilotos que começaram no kart.

Nesta sexta-feira (04), João já participou dos treinos livres, classificatórios para as duas corridas, que acontecem uma neste sábado (05) e a outra no domingo (06). É o início de um campeonato que vai ter 10 etapas. A competição conta com 11 pilotos, sendo um Capixaba, um do Ceará, dois do Distrito Federal, três de Minas Gerais, três de São Paulo e um de Santa Catarina. Sendo todos da mesma idade, 15 anos.

Como participou de duas etapas do campeonato no ano passado para sentir o clima da competição, João chega preparado para a temporada e nutre a expectativa por bons resultados, mas também sabe que não terá vida fácil.

“A dificuldade dos pilotos de kart ao entrarem num monoposto de um carro mecânico é muito grande. Tenho procurado treinar cambiando e assistindo corridas gravadas para ver ponto de frenagens e principais locais de ultrapassagem para chegar bem nos treinos oficiais e fazer uma corrida de maneira que eu possa estar entre os primeiros e já trazer um troféu para o Espírito Santo”, diz com empolgação o capixaba.

TORCIDA DO PAI E DA COMUNIDADE DO KART NA SERRA

João Sartório se inspira no pai Betinho Sartório, um dos melhores pilotos do Espírito Santo Crédito: Neném Monteiro/Divulgação

No Kartódromo Internacional da Serra, a ida do jovem piloto para Fórmula Delta veio como uma vitória para os kartistas. Segundo Eder Melhorim, um dos melhores pilotos do Espírito Santo e detentor de títulos em várias categorias, a alegria maior é que terão por quem torcer numa competição nacional esse ano.

“O Joãozinho é um moleque veloz e gosta realmente da velocidade. Já competi com ele e vejo que vai se destacar, pois é arrojado e muito talentoso”, elogiou Melhorim, que completou: “Estaremos acompanhando todas as suas corridas e movimentando o nosso kartódromo para que todos fiquem ligados no único representante capixaba na competição”.