Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • João Sartório inicia busca pelo título da Fórmula Delta neste fim de semana
Automobilismo

João Sartório inicia busca pelo título da Fórmula Delta neste fim de semana

Piloto capixaba vai competir em categoria escola para pilotos que começaram no kart. Primeira etapa acontece em Mogi Guaçu-SP
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2022 às 07:00

Publicado em 05 de Março de 2022 às 07:00

João Sartório busca seu espaço no automobilismo nacional
João Sartório busca seu espaço no automobilismo nacional Crédito: Neném Monteiro/Divulgação
No rastro de pneu no asfalto deixado pelo pai Betinho Sartório, o jovem piloto João Sartório busca seu espaço no automobilismo nacional. O capixaba compete neste fim de semana, no autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, na Fórmula Delta, uma categoria escola para pilotos que começaram no kart.
Nesta sexta-feira (04), João já participou dos treinos livres, classificatórios para as duas corridas, que acontecem uma neste sábado (05) e a outra no domingo (06). É o início de um campeonato que vai ter 10 etapas. A competição conta com 11 pilotos, sendo um Capixaba, um do Ceará, dois do Distrito Federal, três de Minas Gerais, três de São Paulo e um de Santa Catarina. Sendo todos da mesma idade, 15 anos.

Veja Também

Há um mês no BBB, Paulo André acelera para vida que o esporte nunca lhe daria

Hike and Fly: grupo inicia o desafio de atravessar o ES em voos e caminhadas

Como participou de duas etapas do campeonato no ano passado para sentir o clima da competição, João chega preparado para a temporada e nutre a expectativa por bons resultados, mas também sabe que não terá vida fácil.
“A dificuldade dos pilotos de kart ao entrarem num monoposto de um carro mecânico é muito grande. Tenho procurado treinar cambiando e assistindo corridas gravadas para ver ponto de frenagens e principais locais de ultrapassagem para chegar bem nos treinos oficiais e fazer uma corrida de maneira que eu possa estar entre os primeiros e já trazer um troféu para o Espírito Santo”, diz com empolgação o capixaba.

TORCIDA DO PAI E DA COMUNIDADE DO KART NA SERRA

João Sartório se inspira no pai Betinho Sartório, um dos melhores pilotos do Espírito Santo
João Sartório se inspira no pai Betinho Sartório, um dos melhores pilotos do Espírito Santo Crédito: Neném Monteiro/Divulgação
No Kartódromo Internacional da Serra, a ida do jovem piloto para Fórmula Delta veio como uma vitória para os kartistas. Segundo Eder Melhorim, um dos melhores pilotos do Espírito Santo e detentor de títulos em várias categorias, a alegria maior é que terão por quem torcer numa competição nacional esse ano.
“O Joãozinho é um moleque veloz e gosta realmente da velocidade. Já competi com ele e vejo que vai se destacar, pois é arrojado e muito talentoso”, elogiou Melhorim, que completou: “Estaremos acompanhando todas as suas corridas e movimentando o nosso kartódromo para que todos fiquem ligados no único representante capixaba na competição”.
Já o pai, Betinho Sartório estará representando o Estado na Mercedes Bens Challenge, que também acontece em Mogi Guaçu, e estará perto do filho. “Gosto do automobilismo e meu filho veio junto. As competições da Fórmula Delta e as da Mercedes serão quase todas juntas e a torcida em família será muito forte”, conta Betinho que também não esconde a emoção. “Como pais temos, além de um pouco de medo, a responsabilidade de orientar nossos pupilos. Converso muito com ele e oriento como se comportar na pista e não ficar nervoso. Aproveitar a competição como aprendizado a cada corrida e naturalmente pedindo que vença as provas é claro".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A personagem de IA que viraliza com críticas ao governo Lula e ao STF
Imagem de destaque
Morrer com dignidade: direito individual e dever do Estado
Marianne Assbu e Gildo Jr.
Marianne Assbu celebra 50 anos com festão em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados