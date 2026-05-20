HBO Max: 5 séries marcantes que valem a pena rever

Algumas séries conquistaram gerações inteiras de espectadores e merecem o replay Crédito: Imagem: Hamara | Shutterstock

Algumas séries terminam, mas permanecem para sempre na memória. São aquelas que a gente não esquece, que volta a assistir em momentos aleatórios e que a cada nova maratona, revelam camadas diferentes, como se fossem outras histórias. A HBO Max reúne um catálogo repleto desse tipo de produção: títulos que marcaram época, provocaram debates intensos e conquistaram gerações inteiras de espectadores. Confira cinco séries da plataforma que valem cada segundo — e despertam aquela vontade irresistível de assistir mais uma vez.

1. Game of Thrones

“Game of Thrones” retrata a guerra implacável entre famílias nobres pelo Trono de Ferro enquanto uma ameaça sobrenatural avança além da Muralha do Norte Crédito: Imagem: Reprodução digital | HBO Max

Poucos fenômenos televisivos chegaram perto do impacto de “Game of Thrones”. Criada por D.B. Weiss e David Benioff e baseada na obra de George R.R. Martin, a série adaptou “As Crônicas de Gelo e Fogo” ao longo de oito temporadas e 73 episódios, entre 2011 e 2019. A trama se passa nos Sete Reinos de Westeros, onde famílias nobres travam uma guerra implacável pelo Trono de Ferro enquanto uma ameaça sobrenatural cresce além da grande Muralha do Norte. Com Kit Harington, Emilia Clarke, Lena Headey e Peter Dinklage no elenco, a série ficou conhecida pela grandiosidade das batalhas e por uma trilha sonora que se tornou instantaneamente reconhecível. As temporadas são consideradas por grande parte do público e da crítica como televisão no mais alto nível — e valem a maratona completa.

2. Friends

Com um dos elencos mais sinérgicos da televisão, “Friends” marcou gerações desde sua estreia em 1994 Crédito: Imagem: Reprodução digital | HBO Max

Há séries que marcam gerações, e há Friends. Criada por David Crane e Marta Kauffman, a comédia americana foi ao ar entre 1994 e 2004, ao longo de dez temporadas e 236 episódios. A trama acompanha seis amigos que tentam vencer na vida em Nova York: Rachel, a garota mimada que abandona o noivo no altar; Monica, sistemática e apaixonada pela culinária; Ross, o paleontólogo abandonado pela esposa; Chandler, de profissão misteriosa; Joey, o ator frustrado; e a excêntrica Phoebe.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer formam um dos elencos mais sinérgicos da história da televisão. Curiosidade: antes de se chamar Friends, a série teve nomes como Friends Like Us, Six of One e Insomnia Cafe cogitados durante o desenvolvimento. O elenco principal decidiu que a décima seria a última temporada — e, anos depois, alguns dos atores admitiram que talvez devessem ter continuado.

3. Big Little Lies

“Big Little Lies” revela os segredos obscuros escondidos por trás das vidas aparentemente perfeitas de três mães Crédito: Imagem: Reprodução digital | HBO Max

Baseada no livro de Liane Moriarty e criada por David E. Kelley, a série estreou em 2017 e causou impacto imediato com sua combinação de drama, suspense e um grande elenco. A trama acompanha três mães cujos filhos passam a estudar juntos no jardim de infância e que, por trás de vidas aparentemente perfeitas, escondem segredos que as levam a extremos — incluindo um assassinato.

Reese Witherspoon e Nicole Kidman protagonizam a produção, com atuações que renderam prêmios e reconhecimento da crítica. A primeira temporada é especialmente celebrada pela forma como aborda a violência doméstica com sensibilidade e inteligência, revelando aos poucos as camadas de cada personagem. Com apenas sete episódios na temporada inicial, é uma maratona recompensadora do catálogo da plataforma.

4. Mare of Easttown

“Mare of Easttown” acompanha uma detetive que investiga um assassinato em uma pequena cidade enquanto tenta manter a própria vida de pé Crédito: Imagem: Reprodução digital | HBO Max

Criada por Brad Ingelsby e dirigida por Craig Zobel, a produção de 2021 acompanha Mare Sheehan, uma detetive de uma pequena cidade da Pensilvânia que investiga o assassinato de uma moradora local enquanto tenta manter a própria vida de pé. Kate Winslet entrega uma atuação que é considerada um dos pontos altos de sua carreira, recebendo prêmios e elogios pela forma como constrói uma personagem cheia de falhas, humanidade e determinação. Com sete episódios que prendem do início ao fim, a série é daquelas em que nem tudo é o que parece, com as peças só se encaixando no limite do desfecho — e que faz o espectador querer começar tudo de novo assim que termina.

5. The Last of Us

“The Last of Us” acompanha um sobrevivente endurecido e uma jovem possivelmente imune em um mundo devastado por um vírus mutante Crédito: Imagem: Reprodução digital | HBO Max

Baseada na aclamada franquia de videogame criada por Neil Druckmann, a série distópica da HBO acompanha um futuro devastado por um surto causado por um fungo mutante que transforma seres humanos em criaturas hostis e desumanizadas.