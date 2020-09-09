Goleiro Bruno recebe liminar para tirar tornozeleira em jogos e treinos

Bruno Fernandes, goleiro do Rio Branco-AC, conseguiu nesta terça-feira (8) uma liminar que permite a retirada da tornozeleira eletrônica durante jogos e treinos. Procurado pelo UOL, o Tribunal de Justiça do Acre informou que o objeto deverá ser recolocado após cada compromisso.
O jogador, que está usando o equipamento desde sexta-feira (4), inicialmente havia sido impedido de retirar o adereço durante as atividades profissionais.
"Ocorrendo comprovadas dificuldades materiais que impossibilitem a utilização do equipamento durante treinos ou jogos, será apreciada a harmonização proposta pelo Ministério Público para retirada e colocação da tornozeleira eletrônica diariamente, às expensas do clube contratante", diz a decisão assinada pelo juiz Hugo Barbosa Torquato Ferreira.
O pedido para que Bruno fosse monitorado por tornozeleira eletrônica enquanto cumpre sua pena no Acre foi solicitado pelo Ministério Público do estado (MP-AC) no início deste mês.
Bruno Fernandes assinou com o clube em junho deste ano para tentar retomar a carreira de goleiro profissional. Aos 35 anos, ele cumpre regime semiaberto pelo assassinato da modelo Eliza Samúdio.
O Rio Branco-AC entra em campo nesta quarta-feira, às 17h, para enfrentar o Plácido de Castro pela semifinal do segundo turno do Campeonato Acreano.