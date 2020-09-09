  • Goleiro Bruno recebe liminar para tirar tornozeleira em jogos e treinos
Atleta monitorado

Goleiro Bruno recebe liminar para tirar tornozeleira em jogos e treinos

O jogador, que está usando o equipamento desde sexta-feira (4), inicialmente havia sido impedido de retirar o adereço durante as atividades profissionais

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 16:44

Redação de A Gazeta

O goleiro Bruno Crédito: Arquivo/Lucas Prates/Jornal Hoje em Dia
Bruno Fernandes, goleiro do Rio Branco-AC, conseguiu nesta terça-feira (8) uma liminar que permite a retirada da tornozeleira eletrônica durante jogos e treinos. Procurado pelo UOL, o Tribunal de Justiça do Acre informou que o objeto deverá ser recolocado após cada compromisso.
O jogador, que está usando o equipamento desde sexta-feira (4), inicialmente havia sido impedido de retirar o adereço durante as atividades profissionais.
"Ocorrendo comprovadas dificuldades materiais que impossibilitem a utilização do equipamento durante treinos ou jogos, será apreciada a harmonização proposta pelo Ministério Público para retirada e colocação da tornozeleira eletrônica diariamente, às expensas do clube contratante", diz a decisão assinada pelo juiz Hugo Barbosa Torquato Ferreira.
O pedido para que Bruno fosse monitorado por tornozeleira eletrônica enquanto cumpre sua pena no Acre foi solicitado pelo Ministério Público do estado (MP-AC) no início deste mês.
Bruno Fernandes assinou com o clube em junho deste ano para tentar retomar a carreira de goleiro profissional. Aos 35 anos, ele cumpre regime semiaberto pelo assassinato da modelo Eliza Samúdio.
O Rio Branco-AC entra em campo nesta quarta-feira, às 17h, para enfrentar o Plácido de Castro pela semifinal do segundo turno do Campeonato Acreano.

Veja Também

Suspeito de matar homem em Guarapari é preso um dia após crime

Casal é preso com droga e dinheiro em Barra de São Francisco

Após perder R$ 11 mil, mulher faz "armadilha" para pegar golpista no ES

Recomendado para você

Homens são condenados a 140 anos de prisão por assassinato brutal de família em Linhares
Imagem de destaque
A investigação da BBC que revela como Epstein manteve vítimas de abuso em apartamentos de Londres, depois que a polícia desistiu de investigá-lo
Imagem de destaque
Suspeito de assalto e roubo de R$ 630 mil em joalheria de Aracruz é preso

