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Zé Ricardo indica mudança do Vasco no mercado após frustração em 2021

Após falhar com os jogadores trazidos no ano passado, quando não conseguiu retornar à Série A, Cruz-Maltino pretende mudar a forma de montar o elenco para voltar à elite
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 jan 2022 às 10:33

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 10:33

Preparando-se para uma nova temporada em que terá pela frente o desafio de conquistar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, o Vasco se movimenta no mercado em busca de reforços, mas em uma direção diferente da que mirou em 2021.
Zé Ricardo foi oficialmente apresentado como o novo técnico do Vasco
Zé Ricardo foi oficialmente apresentado como o novo técnico do Vasco para 2022 no início de janeiro Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Ao menos é o que mostram os nomes que chegaram até aqui e o que indica o próprio técnico Zé Ricardo, que chegou para este ano. Após a frustrada briga pelo acesso, o clube passou por mudanças no departamento de futebol. Sob o comando do diretor executivo Alexandre Pássaro, o time cruzmaltino apostou em um grupo formado por jogadores mais conhecidos no cenário nacional, mas que não vinham tendo espaço nos respectivos clubes ou estavam em declínio físico.
Nomes como o lateral Zeca, o meia Marquinhos Gabriel, os atacantes Morato e Leo Jabá, e os volantes Romulo e Michel desembarcaram em São Januário, mas sem atingir o resultado esportivo esperado. Todos os citados já se despediram do clube em meio à reformulação que representa a saída de 60% do elenco que encerrou a temporada.
Neste mesmo embalo, o goleiro Vanderlei não faz parte dos planos, assim como o zagueiro Leandro Castan, e negocia com a diretoria a saída.

CHEGADAS 

Para 2022, o clube já anunciou, além de Zé Ricardo, o goleiro Thiago Rodrigues e o volante Yuri Lara, ambos ex-CSA, o zagueiro Anderson Conceição, ex-Cuiabá, o lateral Edimar, que estava no Red Bull Bragantino, Vitinho, do Corinthians, Isaque, do Grêmio, e o equatoriano Luis Cangá.
O atacante Raniel, por enquanto, é o nome que foge da curva. Com passagens por Cruzeiro, São Paulo e Santos, chega à Colina após uma temporada sem grandes oportunidades no time da Vila Belmiro. Ainda assim, a diretoria mantém a procura por um camisa 9 e também olha o mercado sul-americano Cano, o antigo 9, vai jogar no Fluminense.

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"Não só buscar esses jogadores [que foram bem na Série B], mas também os jogadores que a gente acredita que, dentro do perfil que traçamos junto com a diretoria do clube, comportem esses hábitos. E também buscar informações em todos os aspectos para que a gente tenha um grupo coeso, que saiba da responsabilidade que é representar um clube como o Vasco e dos objetivos que temos para a temporada", disse Zé Ricardo, em recente entrevista coletiva.
Questionado sobre a procura por um atleta renomado, o comandante cruzmaltino não descartou o acerto com um jogador de peso, mas ressaltou que, na avaliação do clube, é fundamental o alinhamento de qualquer reforço com as ideias que a comissão técnica e diretoria pretendem implementar.
"A direção tem trabalhado muito para trazer jogadores que possam passar confiança para o torcedor, um jogador mais renomado. Sabemos que são jogadores mais valorizados e disputados por outras equipes. Para mim é mais importante ter jogadores alinhados com o nosso pensamento do que jogadores renomados. Queremos uma equipe com condições técnicas, mas que transpire, como a Série B exige."
O departamento de futebol do Vasco teve mudanças para a atual temporada. Alexandre Pássaro deixou o clube em novembro. No início de dezembro, Carlos Brazil, que havia sido gerente da base do próprio clube cruzmaltino, foi anunciado como gerente executivo da pasta.

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