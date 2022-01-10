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Entenda os três passos, os objetivos e as possibilidades do Vasco no início da temporada

Zé Ricardo divide os treinamentos iniciais em três dimensões, prega resultados imediatos no Estadual, mas pode precisar de reforços caseiros nos primeiros jogos da competição...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2022 às 07:30

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 07:30

O planejamento do Vasco para o início dos dois últimos anos custou caro: em 2020, escalou reservas nos três clássicos e não foi a nenhuma semifinal. Ano passado, jovens perderam os dois jogos iniciais para os dois melhores pequenos. O Cruz-Maltino novamente ficou fora da disputa pelo título de forma precoce. Para evitar maus resultados logo de cara e iniciar positivamente a temporada, o futebol vascaíno tem objetivos e etapas.- O planejamento de pré-temporada tem vários aspectos. É ano de Copa do Mundo, então vamos jogar quase sempre de três em três dias. Tenho dito que a pré-temporada passou por si só com três objetivos: voltar ao básico, que é o condicionamento (físico), estabelecer regularidade e estabelecer comportamentos táticos - programa Zé Ricardo.
Durante entrevista coletiva no último sábado, o treinador não garantiu se vai pôr em campo times totalmente alternativas. Mas ele tem consciência da importância de passar imagem positiva imediatamente.
- Sabemos que o Carioca é uma rebentação para nós, temos que mostrar resultado logo. Sobre escalações, há um controle quase que diário para acompanhamento físico e saúde para termos um plantel não muito inchado e na sua melhor forma - explica.
Como ainda há um número considerável de jogadores a chegar no Vasco, é improvável que as três etapas citadas acima sejam cumpridas de forma simultânea pelos jogadores. Quem chegar ao clube nesta semana, por exemplo, terá que se condicionar antes de priorizar trabalhos táticos. Mas Zé Ricardo quer fazer render o que for viável.
- O mais importante para mim é ter a pré-temporada dando condição para todos evoluírem da forma mais homogênea possível - prega o comandante.
-> Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro de 2021
É fato, porém, que se reforços demorarem mais a chegar para compor um setor inteiro, como o ainda desfigurado ataque, é bastante possível que jogadores atualmente na Copa São Paulo sejam incorporados ao time principal. Isso, naturalmente, após a participação dos juniores vascaínos no torneio - caso chegue à final, ela é disputa no dia 25 de janeiro, pouco antes da estreia dos profissionais no Campeonato Carioca, prevista para o dia 26 ou 27.
Crédito: ZéRicardoestánasegundapassagemcomotécnicodotimeprincipaldoVasco(RafaelRibeiro/Vasco.com.br

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