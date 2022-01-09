Vasco informa participação da chapa de oposição no Conselho Deliberativo nas discussões sobre a SAF

Os debates relativos à Sociedade Anônima do Futebol (SAF) no Vasco ainda carecem de robustez e definições, mas evoluem. Nos últimos dias, o presidente do Cruz-Maltino, Jorge Salgado, se encontrou com algumas lideranças políticas do clube. Um acordo feito para a sequência dos debates é a participação frequente da chapa Sempre Vasco, oposição e minoria no Conselho Deliberativo. Confira a nota divulgada pelo clube."O Club de Regatas Vasco da Gama informa que com a evolução dos estudos para a formatação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), o presidente Jorge Salgado iniciou um processo de encontros com lideranças do Clube para tratar do tema.

No início da tarde da última sexta-feira, 07/01, o presidente teve um encontro com os Grandes Beneméritos José Carlos Osorio e Luis Manuel Fernandes. Na oportunidade Jorge Salgado fez uma explanação sobre a situação financeira do Clube e sobre os caminhos que estão sendo estudados pela Diretoria Administrativa para a criação da Vasco da Gama SAF e ouviu sugestões e recomendações dos Grande Beneméritos. É consenso que a nova legislação federal que criou a SAF abre oportunidades muito interessantes para os clubes e que o Vasco deve acelerar esses estudos e debatê-los internamente.

Na tarde da mesma sexta-feira feira, 07/01, o mandatário, acompanhado do 1o Vice-presidente geral do Clube, Carlos Roberto Osorio, recebeu Júlio Brant e Nelson Sendas, do grupo de oposição no CD Sempre Vasco. Na reunião Júlio Brant apresentou um conceito para criação de uma estrutura por ele chamada de “pré-SAF” que, na sua visão, poderia ser um caminho para abrir a possibilidade de um aporte de recursos ao Vasco, oriundo de um grupo de empresários portugueses.

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O presidente apresentou sua visão de que a constituição direta da SAF abriria oportunidades melhores para o clube, com o aporte de recursos mais vultuosos, proveniente de investidores estratégicos, focando no longo prazo. E que, com transparência e diálogo, esse processo poderia ser concluído num prazo adequado para o Vasco. Ficou acordado que a Sempre Vasco irá participar das discussões relativas aos estudos com vistas à formatação da SAF.

A Diretoria Administrativa permanece aberta a estudar propostas concretas que ajudem o Clube a enfrentar as atuais dificuldades financeiras, assim como construir seu futuro."