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Tratamento

Roberto Dinamite revela descoberta de tumores: 'Levantar a cabeça e enfrentar'

O ídolo vascaíno revelou a doença em um vídeo divulgado nas próprias redes sociais neste domingo (9), após deixar o hospital onde se submeteu a uma desobstrução intestinal
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 jan 2022 às 10:27

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 10:27

Maior ídolo da história do Vasco, Roberto Dinamite revelou neste domingo que vai dar início a um tratamento de quimioterapia após a descoberta de tumores. O diagnóstico veio através de exames realizados no fim de dezembro, quando esteve internado para tratar uma obstrução no intestino.
Vasco
Roberto Dinamite, ídolo do Vasco, revelou que está com câncer Crédito: Reprodução
"Notícia dura, mas eu só tenho uma opção: Levantar a cabeça e enfrentar essa batalha", escreveu o ex-jogador no Instagram. "Essa semana iniciarei meu tratamento de quimioterapia buscando uma pronta recuperação para retornar o quanto antes às minhas atividades", concluiu.
Dinamite foi hospitalizado no dia 23 de dezembro, em um hospital na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O ex-jogador de 67 anos passou por uma cirurgia de emergência por causa de uma obstrução em parte do intestino. Ele passou o Natal internado, recebendo alta no dia 31 de dezembro.
"Se cercar de pessoas boas e ter fé é muito importante nesse momento, mas confiar na ciência e na medicina é, e sempre será, o caminho mais rápido para a cura", disse.
Destaque do futebol brasileiro nas décadas de 1970 e 1980, Dinamite possui feitos expressivos em sua vitoriosa carreira. O ex-atacante é o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, do Carioca e do estádio de São Januário. Pelo Vasco, é o maior goleador e o atleta com mais jogos na história. Presidiu o clube entre 2008 e 2014.
No fim de 2021, o Vasco anunciou o lançamento de um financiamento coletivo para a construção de uma estátua do ídolo em São Januário. A meta foi batida em poucas horas, mas ainda não há previsão para a inauguração do monumento.

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