Contexto e declaração de Zé Ricardo indicam: Ulisses deverá ter mais espaço no Vasco em 2022

São 22 anos, apenas sete jogos como profissional e quase sempre o final da fila dentre as opções na zaga do Vasco. Mas parece ter chegado a hora de Ulisses mostrar serviço. Quem deu a deixa foi o próprio técnico Zé Ricardo. E o contexto favorece ao defensor.Atualmente, o elenco cruz-maltino só conta com três jogadores: Luis Cangá, que tem contrato, inicialmente, só até o final do Campeoanto Carioca; Anderson Conceição, que se recupera após ser diagnosticado com Covid-19; e ele, o mais jovem.

- Temos o Ulisses, que, na minha primeira passagem, já me despertou atenção. Ele precisa jogar, sair da casca do ovo. Vamos tentar fazer com que ele ganhe minutos - projetou Zé Ricardo.

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E as circunstâncias mudaram as ideias em torno dos zagueiros do elenco do Vasco em 2022. A altura e a capacidade no jogo aéreo estão mais valorizadas do que a qualidade no passe, por exemplo.

- O Anderson tem vasta experiência, números e saúde ainda positivos para aguentar uma temporada pesada. O Luis nós estudamos bastante antes de comunicar a vinda dele. Acredito que poderá ter muita competitividade. Apesar de ser alto, não é lento. É bom nos confrontos. Acredito que poderão ajudar ofensivamente também, têm gols. Acreditamos que serão bem úteis - analisou o treinador.

São os dois atuais concorrentes de Ulisses. Outro jogador da posição deverá chegar. Por ora, espaço para a prata da casa.