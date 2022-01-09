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Contexto e declaração de Zé Ricardo indicam: Ulisses deverá ter mais espaço no Vasco em 2022

Treinador afirmou que está na hora de o defensor ganhar minutos, o que deverá acontecer pelo perfil de zagueiros e pela atual ausência de um dos outros dois do elenco...
LanceNet

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Publicado em 

09 jan 2022 às 07:30

Publicado em 09 de Janeiro de 2022 às 07:30

São 22 anos, apenas sete jogos como profissional e quase sempre o final da fila dentre as opções na zaga do Vasco. Mas parece ter chegado a hora de Ulisses mostrar serviço. Quem deu a deixa foi o próprio técnico Zé Ricardo. E o contexto favorece ao defensor.Atualmente, o elenco cruz-maltino só conta com três jogadores: Luis Cangá, que tem contrato, inicialmente, só até o final do Campeoanto Carioca; Anderson Conceição, que se recupera após ser diagnosticado com Covid-19; e ele, o mais jovem.
- Temos o Ulisses, que, na minha primeira passagem, já me despertou atenção. Ele precisa jogar, sair da casca do ovo. Vamos tentar fazer com que ele ganhe minutos - projetou Zé Ricardo.
-> Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro de 2021
E as circunstâncias mudaram as ideias em torno dos zagueiros do elenco do Vasco em 2022. A altura e a capacidade no jogo aéreo estão mais valorizadas do que a qualidade no passe, por exemplo.
- O Anderson tem vasta experiência, números e saúde ainda positivos para aguentar uma temporada pesada. O Luis nós estudamos bastante antes de comunicar a vinda dele. Acredito que poderá ter muita competitividade. Apesar de ser alto, não é lento. É bom nos confrontos. Acredito que poderão ajudar ofensivamente também, têm gols. Acreditamos que serão bem úteis - analisou o treinador.
São os dois atuais concorrentes de Ulisses. Outro jogador da posição deverá chegar. Por ora, espaço para a prata da casa.
Crédito: UlissesestáhádoisanosnofinaldafiladezagueirosdoVasco(Foto:RafaelRibeiro/VascodaGama

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