Torcida do Fla picha muros da Gávea contra cobrança por transmissão de jogo

Na partida, o Flamengo enfrentará o Volta Redonda no Maracanã, em busca de vaga na final da Taça Rio - quem passar enfrentará Fluminense ou Botafogo. Se ganhar o segundo turno do Campeonato Carioca, a equipe rubro-negra será campeã antecipada, por ter vencido a Taça Guanabara e feito a melhor campanha geral. O jogo será transmitido através da plataforma MyCujoo, grátis para sócios ou com custo de R$ 10 para o torcedor 'comum', que precisará comprar um 'ingresso virtual'.
A cobrança para ver a partida através da internet é parte de uma longa queda de braço entre o Flamengo e a Rede Globo. O clube não chegou a um acordo com a emissora para a transmissão dos jogos no Campeonato Carioca e, após MP do governo federal que alterou o mercado de direitos de transmissão de forma que apenas o clube mandante pudesse negociá-los, o time rubro-negro transmitiu o jogo com o Boavista em seu canal no youtube.
Embora tivesse apoiado o clube na decisão de transmitir o jogo contra o Boavista no Youtube, boa parte da torcida do Flamengo parece ter ficado descontente com a ideia do clube de cobrar para que o jogo contra o Volta Redonda pudesse ser visto. O canal do time no youtube perdeu 20 mil inscritos até a manhã deste sábado e postagens relacionadas ao tema nas redes sociais estão repletas de ofensas contra os dirigentes, além das próprias pichações.
Não é a primeira vez que Rodolfo Landim, presidente do clube, é alvo de protestos em 2020. Em 21 de maio, após o mandatário rubro-negro se reunir com o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido) para tratar da volta do futebol durante a pandemia do coronavírus, os muros da Gávea foram pichados com frases chamando Landim e o vice de relações externas do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, de fascistas, além dos dizeres 'clube do povo' e 'somos democracia'.