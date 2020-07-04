FERJ obtém liminar que obriga Globo a transmitir reta final da Taça Rio

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A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro obteve uma liminar judicial na noite desta sexta-feira que obriga a Rede Globo a cumprir o contrato vigente com o Campeonato Carioca e transmitir as semifinais e a final da Taça Rio, que irão acontecer neste fim de semana. A informação foi divulgada pela ESPN e confirmada pelo LANCE!.

Segundo a liminar concedida pelo juiz titular Eunice Bitencourt Haddad da 24° Vara Cível do Rio de Janeiro, a Rede Globo terá que honrar o contrato vigente e transmitir a partida entre Fluminense e Botafogo da semifinal da Taça Rio e os jogos da final da competição. Caso não cumpra, a emissora terá que pagar uma multa de R$ 5 milhões por partida não transmitida.

A decisão contesta os argumentos da Globo, que anunciou a ruptura do contrato após a decisão do Flamengo em exibir a partida contra o Boavista no Youtube. Segundo a decisão do juiz, a FERJ não pode ser responsabilizada pela decisão do Flamengo, que não tinha contrato com a emissora, em transmitir o jogo pelo seu canal no Youtube.

- Não se pode atribuir à Federação a responsabilidade pela transmissão do jogo, e pela violação à cláusula de exclusividade. Pois, repito, a partida foi transmitida em razão da edição da Medida Provisória e após decisão judicial que indeferiu pedido das rés (Globo) no sentido da não transmissão -

Nesta semana, a Rede Globo anunciou que estaria rescindindo o contrato de direitos de transmissão do Campeonato Carioca por uma ruptura na cláusula de exclusividade. A emissora afirmou que faria o pagamento referente aos jogos de 2020, mas que não iria transmitir a reta final do campeonato.

Procurada pelo LANCE para um posicionamento sobre a liminar obtida pela FERJ, a emissora declinou.

- A Globo não comenta casos sub judice - afirmou o comunicado enviado pela Comunicação da Globo.