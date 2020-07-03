'Não temos nada contra a Globo. Ela continua sendo a principal parceira comercial do Flamengo', diz Landim

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Os últimos dias têm sido quentes nos bastidores do futebol brasileiro, sobretudo o carioca. Após a Medida Provisória 984 ter sido assinada, a queda de braço entre Flamengo e Rede Globo pelos direitos de transmissão do Carioca se acentuou. No entanto, apesar de a Justiça ter sido acionada por parte da emissora, o Flamengo garante que "não tem nada contra" a Globo.

Rodolfo Landim, presidente do clube, assegurou tal afirmativa e ainda destacou que a emissora é a "principal parceira comercial" do Rubro-Negro, citando o contrato em vigência pelos direitos do Campeonato Brasileiro (até 2024).

- A Justiça existe para decidir questões que você não consegue, por negociação, acertar com outras pessoas. O fato de termos visões distintas com as da Globo, entendendo que temos direito que a Globo entende que não temos, não pode... A gente tem que entender que é uma disputa judicial. Não temos nada contra a Globo, pelo contrário. Ela continua sendo a principal parceira comercial do Flamengo. Com ela, temos o contrato do Campeonato Brasileiro, que traz receitas importantes para todos os clubes do Brasil, não só para o Flamengo - disse Landim, em entrevista à FLA TV, na última quinta, emendando:

- Uma coisa é buscarmos direitos e entrar na Justiça por isso, a outra é ser inimigo da Globo. Não tenho problema com a Globo, inclusive conheço pessoas desta área (ligadas à transmissão) e tenho ótimo relacionamento pessoal. Para mim, isso (disputa judicial) não vai influenciar em absolutamente nada o contrato que já temos com a Globo. Vamos honrar esse contrato com a Globo até 2024. Agora, todo contrato está aberto à renegociação em qualquer momento. Se o Flamengo tiver interesse em buscar espaço em streaming (para o Brasileiro), nada impede de chegarmos e tentarmos negociar com a Globo.