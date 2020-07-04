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futebol

Flamengo x Volta Redonda: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Equipe de Jorge Jesus entra em campo por uma vaga na final da Taça Rio, neste domingo, às 16h, sem desfalques...
LanceNet

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Publicado em 

04 jul 2020 às 19:46

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 19:46

Crédito: Marcelo Cortes / CRF
Em meio a polêmicas e imbróglios judiciais quanto aos direitos de transmissão do Campeonato Carioca, Flamengo e Volta Redonda se enfrentam neste domingo, às 16h, pela semifinal da Taça Rio. Não bastasse a superioridade técnica, o Rubro-Negro entrará no gramado do Maracanã com a vantagem do empate para avançar à decisão, já que teve uma campanha superior à do time do Vale do Aço. É jogo único, destaca-se.
Tanto Flamengo quanto Volta Redonda irão a campo sem desfalques - seja por suspensão ou lesão. Gabigol, que foi poupado do último jogo da equipe de Jorge Jesus por conta de um "pequeno desconforto muscular", está confirmado para a peleja desde dia 5. Ou seja: ambos os times com força máxima de olho na final do returno estadual - a ser disputada contra Fluminense ou Botafogo.
Veja mais informações do jogo:
SEMIFINAL DA TAÇA RIOEstádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Data e horário: 5 de julho de 2020, às 16hÁrbitro: Grazianni Maciel RochaAssistentes: Luiz Claudio Regazone e Daniel do Espírito Santo ParroParcial de vendas: Não haverá públicoOnde ver: MyCujoo (saiba aqui), rádios e Tempo Real do LANCE!
FLAMENGO (Técnico: Jorge Jesus)Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.
Desfalques: -
VOLTA REDONDA (Técnico: Luizinho Vieira)Douglas Borges; Oliveira, Heitor, Daniel Felipe e Luiz Paulo; Bruno Barra, Wallisson, Marcelo e Bernardo; Pedrinho e João Carlos.
Desfalques: -
​PALPITES: Na redação do LANCE!,100% dos votos foram na classificação do Fla.

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