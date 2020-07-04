Flamengo x Volta Redonda: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Crédito: Marcelo Cortes / CRF

Em meio a polêmicas e imbróglios judiciais quanto aos direitos de transmissão do Campeonato Carioca, Flamengo e Volta Redonda se enfrentam neste domingo, às 16h, pela semifinal da Taça Rio. Não bastasse a superioridade técnica, o Rubro-Negro entrará no gramado do Maracanã com a vantagem do empate para avançar à decisão, já que teve uma campanha superior à do time do Vale do Aço. É jogo único, destaca-se.

Tanto Flamengo quanto Volta Redonda irão a campo sem desfalques - seja por suspensão ou lesão. Gabigol, que foi poupado do último jogo da equipe de Jorge Jesus por conta de um "pequeno desconforto muscular", está confirmado para a peleja desde dia 5. Ou seja: ambos os times com força máxima de olho na final do returno estadual - a ser disputada contra Fluminense ou Botafogo.

Veja mais informações do jogo:

SEMIFINAL DA TAÇA RIOEstádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Data e horário: 5 de julho de 2020, às 16hÁrbitro: Grazianni Maciel RochaAssistentes: Luiz Claudio Regazone e Daniel do Espírito Santo ParroParcial de vendas: Não haverá públicoOnde ver: MyCujoo (saiba aqui), rádios e Tempo Real do LANCE!

FLAMENGO (Técnico: Jorge Jesus)Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Desfalques: -

VOLTA REDONDA (Técnico: Luizinho Vieira)Douglas Borges; Oliveira, Heitor, Daniel Felipe e Luiz Paulo; Bruno Barra, Wallisson, Marcelo e Bernardo; Pedrinho e João Carlos.

Desfalques: -