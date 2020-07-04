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Ex-presidente do Corinthians comenta disputa do Flamengo com a Globo: 'Errou ao caminhar solo'

Em evento em que lançou candidatura à presidência do Timão, Mário Gobbi acredita que o Fla poderia ter buscado uma união, mas diz que corintianos podem tirar proveito disso...

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 18:30

LanceNet

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Publicado em 

04 jul 2020 às 18:30
Crédito: Alan Morici/Divulgação
A briga do Flamengo com a Globo, baseada na MP 984/2020, que altera as regras sobre os direitos de transmissão do futebol brasileiro, extrapola o âmbito Rubro-Negro e atinge outros envolvidos no esporte. Neste sábado, foi a vez do ex-presidente do Corinthians, Mário Gobbi, candidato novamente à presidência do clube, se manifestar. Para o dirigente, o clube carioca errou ao tentar caminhar sozinho e não buscar união com seus parceiros.O corintiano elogiou a iniciativa do Fla, porém criticou a forma como foi executada. Além disso atentou para a cobrança de R$ 10 aos torcedores que quiserem ter acesso à transmissão da semifinal da Taça Rio, no próximo domingo. Para ele é algo a ser pensado com calma.
- A ideia do Flamengo é boa, mas errou de caminhar solo, deveria ter chamado para a mesa os parceiros dele. A MP tem um tempo, precisa ver se vai ser transformada em lei, não sei até quando ela vai. Tem uma questão de que o Flamengo quer transmitir jogos ao torcedor e quer vender por R$ 10, uma questão que precisa pensar muito bem - declarou Gobbi em evento neste sábado, quando lançou sua candidatura ao cargo máximo do Timão.

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