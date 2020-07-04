Ex-presidente do Corinthians comenta disputa do Flamengo com a Globo: 'Errou ao caminhar solo'

A briga do Flamengo com a Globo, baseada na MP 984/2020, que altera as regras sobre os direitos de transmissão do futebol brasileiro, extrapola o âmbito Rubro-Negro e atinge outros envolvidos no esporte. Neste sábado, foi a vez do ex-presidente do Corinthians, Mário Gobbi, candidato novamente à presidência do clube, se manifestar. Para o dirigente, o clube carioca errou ao tentar caminhar sozinho e não buscar união com seus parceiros.O corintiano elogiou a iniciativa do Fla, porém criticou a forma como foi executada. Além disso atentou para a cobrança de R$ 10 aos torcedores que quiserem ter acesso à transmissão da semifinal da Taça Rio, no próximo domingo. Para ele é algo a ser pensado com calma.