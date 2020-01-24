Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Taça Guanabara

Torcedores recebem elenco do Vasco no aeroporto de Vitória

O time cruz-maltino vai receber o Boavista neste sábado (25), às 19 horas, no Kleber Andrade, pela terceira rodada do primeiro turno do estadual do Rio

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 19:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2020 às 19:04
Torcedores recepcionam elenco do Vasco no aeroporto de Vitória Crédito: Murilo Cuzzuol
O Vasco ainda não venceu no Campeonato Carioca até aqui. Em dois jogos, o Cruz-Maltino empatou com o Bangu na estreia em 0 a 0 e perdeu para o Flamengo na rodada seguinte por 1 x 0.
Sem balançar as redes rivais, o Gigante da Colina espera contar com o apoio dos vascaínos capixabas para superar o Boavista neste sábado (25), às 19 horas, no Kleber Andrade, pela terceira rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do estadual do Rio.
Na tarde desta sexta-feira (24), a delegação desembarcou no Aeroporto de Vitória por volta das 17h30 e foi recepcionada por um grupo de pelo menos 60 torcedores, segundo os seguranças do aeroporto.

Delegação do Vasco chega ao Espírito Santo

O jovem atacante Talles Magno, o zagueiro Leandro Castán, o lateral Yago Pikachu e o técnico Abel Braga foram bastante solícitos no desembarque. Eles atenderam a torcida e fizeram diversas fotos.
O Vasco não jogava no Espírito Santo desde o empate em 0 a 0 contra o CSA em agosto de 2019, em partida válida pelo Brasileirão
Zagueiro Leandro Castán atende aos fãs na chegada ao Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

Veja Também

Rodada inaugural do Capixaba terá duelo dos campeões das séries A e B

Ingressos para Boavista e Vasco à venda na bilheteria do Kleber Andrade

Kleber Andrade já tem data reservada para jogo do Flamengo em fevereiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida
Imagem de destaque
Carro capota, mata motorista e deixa passageiro ferido na ES 315, em São Mateus
Imagem de destaque
O último casamento de Chernobyl: o casal que se casou enquanto um desastre nuclear se desenrolava

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados