Torcedores recebem elenco do Vasco no aeroporto de Vitória

Torcedores recepcionam elenco do Vasco no aeroporto de Vitória Crédito: Murilo Cuzzuol

O Vasco ainda não venceu no Campeonato Carioca até aqui. Em dois jogos, o Cruz-Maltino empatou com o Bangu na estreia em 0 a 0 e perdeu para o Flamengo na rodada seguinte por 1 x 0.

Sem balançar as redes rivais, o Gigante da Colina espera contar com o apoio dos vascaínos capixabas para superar o Boavista neste sábado (25), às 19 horas, no Kleber Andrade, pela terceira rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do estadual do Rio.

Na tarde desta sexta-feira (24), a delegação desembarcou no Aeroporto de Vitória por volta das 17h30 e foi recepcionada por um grupo de pelo menos 60 torcedores, segundo os seguranças do aeroporto.

Delegação do Vasco chega ao Espírito Santo

O jovem atacante Talles Magno, o zagueiro Leandro Castán, o lateral Yago Pikachu e o técnico Abel Braga foram bastante solícitos no desembarque. Eles atenderam a torcida e fizeram diversas fotos.

O Vasco não jogava no Espírito Santo desde o empate em 0 a 0 contra o CSA em agosto de 2019, em partida válida pelo Brasileirão