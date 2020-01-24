Ingressos para Boavista e Vasco à venda na bilheteria do Kleber Andrade

O torcedor vascaíno e do Boavista podem também comprar ingressos para o confronto entre as equipes nas bilheterias do Estádio Kleber Andrade neste sábado (25), às 19 horas, em Cariacica, a partir desta sexta-feira (24). A venda no local será realizada no período entre 9h às 18h desta sexta.
Os ingressos para a partida, válida pela segunda rodada da Taça Guanabara, custam R$ 130 (inteira) e R$ 65 (meia-entrada). No sábado, dia da partida, a bilheteria funcionará até o horário do jogo. Além do estádio, os torcedores podem comprar as entradas nas lojas Ademar Cunha (Serra, Vila Velha, Cariacica e Guarapari) e no site diretaticket.com.br.
O jogo será o segundo disputado no estádio este ano. Na última segunda-feira (20), Vitória e Botafogo fizeram um amistoso de preparação para a temporada, vencido pelo time carioca por 2 a 0.
BOAVISTA X VASCO
- Data: sábado (25)
- Local: Kleber Andrade (Cariacica)
- Horário: 19 horas
- Ingressos: R$ 130 (inteira) / R$ 65 (meia entrada)
- Vendas online: diretaticket.com.br
- Vendas físicas: Kleber Andrade (das 9 às 18 horas)
- Lojas Ademar Cunha (Serra, Cariacica, Vila Velha e Guarapari)