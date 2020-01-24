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Ingressos para Boavista e Vasco à venda na bilheteria do Kleber Andrade

Bilheterias ficam abertas das 9h às 18h desta sexta-feira (24) e venderão entradas até momentos antes da bola rolar na partida válida pela 3ª rodada da Taça Guanabara, às 19 horas

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 11:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2020 às 11:17
O Kleber Andrade recebe a partida entre Boavista e Vasco neste sábado (25), às 19 horas Crédito: Claudio Postay
O torcedor vascaíno e do Boavista podem também comprar ingressos para o confronto entre as equipes nas bilheterias do Estádio Kleber Andrade neste sábado (25), às 19 horas, em Cariacica, a partir desta sexta-feira (24). A venda no local será realizada no período entre 9h às 18h  desta sexta.

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Os ingressos para a partida, válida pela segunda rodada da Taça Guanabara, custam R$ 130 (inteira) e R$ 65 (meia-entrada). No sábado, dia da partida, a bilheteria funcionará até o horário do jogo. Além do estádio, os torcedores podem comprar as entradas nas lojas Ademar Cunha (Serra, Vila Velha, Cariacica e Guarapari) e no site diretaticket.com.br.
O jogo será o segundo disputado no estádio este ano. Na última segunda-feira (20), Vitória e Botafogo fizeram um amistoso de preparação para a temporada, vencido pelo time carioca por 2 a 0.

BOAVISTA X VASCO

  • Data: sábado (25) 
  • Local: Kleber Andrade (Cariacica)
  • Horário: 19 horas
  • Ingressos: R$ 130 (inteira) / R$ 65 (meia entrada)
  • Vendas online: diretaticket.com.br
  • Vendas físicas: Kleber Andrade (das 9 às 18 horas)
  • Lojas Ademar Cunha (Serra, Cariacica, Vila Velha e Guarapari)

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