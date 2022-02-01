Raniel chega lá? Bom início faz atacante sonhar com artilharia no clube

Raniel vai guardar segredo sobre os números, mas um dos objetivos dele para esse ano é ser artilheiro de alguma competição. Se isso acontecer, ele estará na briga para ser o goleador do Vasco no ano. Ele já tem dois gols em dois jogos, deverá ser o titular do comando de ataque pelo menos no Campeonato Carioca e, deste modo, podemos olhar para trás. Você lembra de quem fez mais gols pelo Cruz-Maltino nos últimos dez anos?
Nos dois últimos anos foi Germán Cano, que fez 43 num total de 101 partidas. Anteriormente, Yago Pikachu, Marrony e Nene - na primeira passagem - foram os que mais marcaram. Antes deles, Rafael Silva, Edmilson e Douglas, André e Alecsandro foram os artilheiros.
Mas poucos destes foram dominadores na artilharia. Quem mais marcou foi Alecsandro: 25 vezes em 2012, seguido de Cano em 2020: 24 gols. Raniel está apenas no início da contagem, mas poderá, sem muita dificuldade, superar os nove gols de Pikachu e Marrony em 2019. Ou os dez de Rafael Silva em 2015.