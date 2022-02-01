Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Animado

Raniel chega lá? Bom início faz atacante sonhar com artilharia no clube

Centroavante emprestado pelo Santos tem dois gols em dois jogos. Dos artilheiros recente, Alecsandro aparece no topo, com 25 gols anotados em 2012

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 fev 2022 às 07:30
Raniel vai guardar segredo sobre os números, mas um dos objetivos dele para esse ano é ser artilheiro de alguma competição. Se isso acontecer, ele estará na briga para ser o goleador do Vasco no ano. Ele já tem dois gols em dois jogos, deverá ser o titular do comando de ataque pelo menos no Campeonato Carioca e, deste modo, podemos olhar para trás. Você lembra de quem fez mais gols pelo Cruz-Maltino nos últimos dez anos?
Vasco
Raniel teve bom início pelo Vasco e vai conquistando a torcida Crédito: Rafael Ribeiro/vasco
Nos dois últimos anos foi Germán Cano, que fez 43 num total de 101 partidas. Anteriormente, Yago Pikachu, Marrony e Nene - na primeira passagem - foram os que mais marcaram. Antes deles, Rafael Silva, Edmilson e Douglas, André e Alecsandro foram os artilheiros.
Mas poucos destes foram dominadores na artilharia. Quem mais marcou foi Alecsandro: 25 vezes em 2012, seguido de Cano em 2020: 24 gols. Raniel está apenas no início da contagem, mas poderá, sem muita dificuldade, superar os nove gols de Pikachu e Marrony em 2019. Ou os dez de Rafael Silva em 2015.

Veja Também

Meia acusado de estupro é bloqueado por CR7, perde patrocínio da Nike e segue preso

Com Covid-19, Piquerez e Gabriel Veron não viajam com o Palmeiras para Mundial

Gabigol, do Flamengo, pede justiça pelo assassinato de Moïse Mugenyi

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como polícia desmascarou assassino brasileiro que ficou foragido no Paraguai por décadas
Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados