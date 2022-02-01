Raniel chega lá? Bom início faz atacante sonhar com artilharia no clube

Raniel vai guardar segredo sobre os números, mas um dos objetivos dele para esse ano é ser artilheiro de alguma competição. Se isso acontecer, ele estará na briga para ser o goleador do Vasco no ano. Ele já tem dois gols em dois jogos, deverá ser o titular do comando de ataque pelo menos no Campeonato Carioca e, deste modo, podemos olhar para trás. Você lembra de quem fez mais gols pelo Cruz-Maltino nos últimos dez anos?