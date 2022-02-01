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Inglaterra

Meia acusado de estupro é bloqueado por CR7, perde patrocínio da Nike e segue preso

Mason Greenwood, de 20 anos, está preso preventivamente após ser acusado pela namorada de violência física e sexual

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 20:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 fev 2022 às 20:35
Inglaterra
Mason Greenwood está preso até conclusão de investigação sobre acusações de estupro e ameaças de morte contra namorada Crédito: Paul Ellis/AFP
Mason Greenwood, atacante do Manchester United, foi preso pelas autoridades inglesas no último domingo (30) sob a acusação de estupro e violência doméstica.
Afastado prontamente das atividades do clube inglês, o jogador de 20 anos, agora começa a arcar com mais sequências. De imediato, ele teve seu contrato de patrocínio com a Nike suspenso.
"Suspendemos nosso relacionamento com Greenwood. Estamos profundamente preocupados com as alegações perturbadoras e continuaremos monitorando de perto a situação", afirmou a marca em um comunicado enviado à BBC.

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Já no United, vários jogadores, dentre eles, Cristiano Ronaldo, David De Gea e Paul Pogba, deixaram de seguir o atacante nas suas redes sociais. Além disso, o time inglês também retirou de sua loja oficial todas as mercadorias relacionadas a Greenwood.
De acordo com o jornal Marca, decisão do clube aconteceu após torcedores exigirem o dinheiro de volta de camisas compradas com o nome do atleta. Com isso, os produtos com o nome do atacante foram removidos da loja online.

O CASO

No último domingo (30), Harriet Robson, namorada de Greenwood, divulgou imagens em suas redes sociais em que acusa o jogador de tê-la agredido em casa. Nas imagens, ela aparece com marcas roxas pelo corpo e com a boca ensanguentada.
Além disso, ela ainda publicou um áudio em que Greenwood tenta forçá-la a ter relações sexuais com ele. No mesmo dia, o atleta foi preso pelas autoridades locais sob a acusação de estupro e violência doméstica.
"A polícia da Grande Manchester foi informada hoje cedo (domingo, 30 de janeiro) de imagens e vídeos de mídia social online postados por uma mulher relatando incidentes de violência física. Uma investigação foi iniciada e, após investigações, podemos confirmar que um homem de 20 anos foi preso desde então por suspeita de estupro e agressão. Ele permanece sob custódia para interrogatório. As investigações estão em andamento", diz a nota da polícia.
Com informações do Lance e agências

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